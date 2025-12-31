Caz dramatic la Grădina Zoologică din Craiova. Un pui de tigru alb a murit la jumătatea lunii, după ce a înghiţit o jucărie de pluş, aruncată de un vizitator în ţarc. Situaţia a ieşit la iveală abia acum. Deşi există nenumărate panouri de avertizare, unii aleg totuşi să încalce regulile şi să pună animalele în pericol. Conducerea a anunţat că va lua măsuri suplimentare de siguranţă.

Ea este Tora. A rămas singură la Grădina Zoologică din Craiova după ce sora ei, Zara, în vârstă de numai 11 luni, a înghiţit o jucărie de pluş pe care vizitatorii i-au aruncat-o în ţarc.

"Situaţia este jalnică, vă daţi seama. Cum să facă aşa ceva? Nu se plăteşte, e totul organizat şi să vii să faci tâmpenia asta şi să omori şi un animal care e nevinovat până la urmă", spune un vizitator.

"A fost vorba de o jucărie din plastic, cu pluş şi cu sârmă, care a cauzat o hemoragie tigrişorului", a declarat Marina Andronache, purtător de cuvânt Primăria Craiova.

A murit după ce a înghiţit o jucărie de pluş

Conducerea este revoltată de situaţie, mai ales incidentul putea fi evitat. Parcul este plin dintr-un capăt până în celălalt de panouri de avertizare, prin care turiştii sunt informaţi că hrănirea animalelor este interzisă.

"Foarte mulţi părinţi care nu au nicio responsabilitate îşi îndeamnă copiii să dea mâncare", spune ul alt vizitator.

"Să nu arunce cu hrană la animale, să nu arunce cu obiecte de plastic, cu sticle şi cu jucării. Să respecte toate regulile, pentru că pot crea aceste incidente neplăcute", mai spune Marina Andronache, purtător de cuvânt Primăria Craiova.

Culmea e că, în urmă cu câteva luni, la aceeaşi grădină zoologică a murit şi o căprioară, după ce a ingerat o pungă.

"Scrie peste tot: „Atenţie, nu hrăniţi animalele!". Degeaba scrie". "Regretabil că s-a întâmplat aşa ceva. Asta ţine şi de cultura celor care vin să viziteze". "Nu fac bine, normal. Dacă le dau cu plastic... Trebuie să-i dea mâncare, să-i dea pufarine, altceva, ce mănâncă ei în parc", spun oamenii.

Reprezentanţii de la grădina zoologică spun că vor lua măsuri suplimentare de siguranţă.

"Vom trece la amplasarea unor geamuri din sticlă securizată sau plexiglass, pentru a proteja şi mai mult şi a nu ajunge obiectele care mai sunt aruncate de vizitatori peste gard", mai spune Marina Andronache, purtător de cuvânt Primăria Craiova.

Cei doi pui de tirgru albi au fost aduşi la Craiova în urmă cu doar şapte luni. Rasa originară din India este una extrem de rară.

