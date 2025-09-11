Un şofer a făcut prăpăd cu TIR-ul în Cluj Napoca: a făcut zob două maşini, un stâlp şi s-a oprit într-un bloc

Un şofer de TIR a făcut prăpăd cu TIR-ul azi dimineaţă, pe o stradă din Cluj-Napoca. După ce a pierdut controlul volanului, bărbatul a făcut zob două maşini parcate, a rupt un stâlp de electricitate, pentru ca, în final, să intre cu autotrenul într-un bloc.

Polițiștii au fost sesizați joi dimineața, în jurul orei 5.30, cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Oașului din municipiul Cluj-Napoca. Din primele verificări a rezultat că un bărbat de 51 de ani, care conducea un TIR, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, în condiții ce urmează a fi stabilite în cadrul cercetărilor.

"În data de 11 septembrie a.c., în jurul orei 05.30, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Oașului din municipiul Cluj-Napoca. Din primele verificări a rezultat că un bărbat de 51 de ani, din Cluj-Napoca, care conducea un ansamblu de vehicule înspre Bulevardul Muncii, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, în condiții ce urmează a fi stabilite în cadrul cercetărilor. Vehiculul ar fi pătruns pe sensul opus de mers, unde a acroșat două autovehicule parcate, oprindu-se ulterior într-un imobil. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ", au transmis reprezentanţii IPJ Cluj.

Potrivit ISU Cluj, şoferul a fost rănit în urma accidentului, fiind transportat la spital.

"Trei echipaje din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit în această dimineață, în jurul orei 05.30, la un accident rutier petrecut pe strada Oașului din municipiul Cluj-Napoca. Ajunși la fața locului, pompierii au găsit un autotren avariat, care era ieșit în afara părții carosabile.

De asemenea, au mai fost avariate două autoturisme parcate, precum și un stâlp de electricitate. Din fericire, nu au existat victime încarcerate, însă un bărbat de aproximativ 50 de ani, conștient și cooperant, a primit îngrijiri medicale din partea echipajului SMURD de terapie intensivă mobilă. Ulterior, acesta a fost transportat la spital. În paralel, forțele noastre au asigurat locul accidentului", au informat militarii clujeni.

Polițiștii continuă cercetările, pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.

