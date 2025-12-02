Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Un şofer din Gorj s-a electrocutat, după ce s-a dat jos din maşină să îndepărteze mai multe crengi

Un bărbat de 40 de ani din Gorj a ajuns la spital, după ce s-a electrocutat. Şoferul s-a dat jos din maşină pentru a muta mai multe crengi aflate pe şosea.

de Redactia Observator

la 02.12.2025 , 12:52
Un şofer din Gorj s-a electrocutat, după ce s-a dat jos din maşină să îndepărteze mai multe crengi Ambulanta România - Profimedia

Nu a observat însă şi firele de electricitate care erau căzute. Copacul rupsese și firele de înaltă tensiune, care rămăseseră agățate printre crengi.

Pentru că afară era umezeală, în momentul în care a atins portiera mașinii, omul s-a electrocutat.

Au fost trimise două ambulanțe, una de la Motru și una de la Târgu-Jiu. Prima dată a fost dus la Spitalul de Urgență din Târgu-Jiu, dar apoi a fost transferat la spitalul de urgență din Craiova, la Secția de Chirurgie Plastică.

Articolul continuă după reclamă

 

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

sofer gorj crengi electrocutat
Înapoi la Homepage
Roxana Moise a murit la 39 de ani
Roxana Moise a murit la 39 de ani
Cine e și cum arată logodnica lui Adi Vasile, prezentatorul Survivor România 2026
Cine e și cum arată logodnica lui Adi Vasile, prezentatorul Survivor România 2026
Motivul pentru care Dominic Fritz refuză să-și arate diploma de studii. Șeful lui Ionuț Moșteanu de la USR, coleg de universitate cu ”regina cripto”
Motivul pentru care Dominic Fritz refuză să-și arate diploma de studii. Șeful lui Ionuț Moșteanu de la USR, coleg de universitate cu ”regina cripto”
Un bărbat a încasat salarii timp de 10 ani, deși n-a fost nici măcar o zi la serviciu. Era angajat la stat
Un bărbat a încasat salarii timp de 10 ani, deși n-a fost nici măcar o zi la serviciu. Era angajat la stat
Cum să scapi de insectele care se ascund în bradul de Crăciun. Truc simplu și util
Cum să scapi de insectele care se ascund în bradul de Crăciun. Truc simplu și util
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă distrag ecranele din bord când sunteți la volan?
Observator » Evenimente » Un şofer din Gorj s-a electrocutat, după ce s-a dat jos din maşină să îndepărteze mai multe crengi