Un şofer din Gorj s-a electrocutat, după ce s-a dat jos din maşină să îndepărteze mai multe crengi

Un bărbat de 40 de ani din Gorj a ajuns la spital, după ce s-a electrocutat. Şoferul s-a dat jos din maşină pentru a muta mai multe crengi aflate pe şosea.

Nu a observat însă şi firele de electricitate care erau căzute. Copacul rupsese și firele de înaltă tensiune, care rămăseseră agățate printre crengi.

Pentru că afară era umezeală, în momentul în care a atins portiera mașinii, omul s-a electrocutat.

Au fost trimise două ambulanțe, una de la Motru și una de la Târgu-Jiu. Prima dată a fost dus la Spitalul de Urgență din Târgu-Jiu, dar apoi a fost transferat la spitalul de urgență din Craiova, la Secția de Chirurgie Plastică.

