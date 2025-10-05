Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Un tânăr a murit în Neamţ, după ce şoferul de 23 de ani s-a urcat beat la volan. Alte două fete la spital

O persoană a murit, după ce o maşină condusă de un tânăr de 23 de ani cu o alcoolemie de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat s-a răsturnat, duminică noaptea, în localitatea Români din judeţul Neamţ. Şoferul şi două adolescente de 15 ani au fost răniţi, fiind transportaţi la spital.

de Redactia Observator

la 05.10.2025 , 11:18
Un tânăr a murit în Neamţ, după ce şoferul de 23 de ani s-a urcat beat criţă la volan. Alte două fete la spita - ISU Neamţ

”În noaptea de 5 octombrie a.c., în jurul orei 01:30, Poliţia municipiului Roman a fost sesizată cu privire la producerea unui eveniment rutier, în localitatea Români. În urma verificărilor efectuate de poliţişti s-a stabilit faptul că, în timp ce un tânăr în vârstă de 23 de ani, din Podoleni, conducea un autoturism pe DJ158, în localitatea Siliştea, având direcţia de deplasare spre Buhuşi, pe un sector de drum în curbă la stânga, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, intrând în coliziune cu un cap de pod şi cu un autoturism ce se afla parcat în afara părţii carosabile, ulterior răsturnându-se pe cupolă”, informează duminică dimineaţă IPJ Neamţ.

În urma evenimentului rutier, un pasager, în vârstă de 21 de ani, din Podoleni a decedat.

Şofrul vehiculului răsturnat şi a alte  două pasagere, cu vârste de 15 ani, ambele din localitatea Români, au fost răniţi, fiind transportaţi la spital.

Articolul continuă după reclamă

Şoderul a fost testat alcoolscopic, rezultatul indicând o alcoolemie de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză, poliţiştii continuă cercetările pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului, ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

accident neamt victime mort
Înapoi la Homepage
Suma “indecentă” pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani. “Le fac pe plac”
Suma &#8220;indecentă&#8221; pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani. &#8220;Le fac pe plac&#8221;
Cât a costat rochia pe care a purtat-o Elena Hagi la botezul fiului său, Giorgios. Ținuta nu e pentru toate buzunarele
Cât a costat rochia pe care a purtat-o Elena Hagi la botezul fiului său, Giorgios. Ținuta nu e pentru toate buzunarele
Echipa de start a FCSB-ului în derby-ul cu Universitatea Craiova! Olaru şi Tănase, titulari. Surpriza pe postul de “under”. Exclusiv
Echipa de start a FCSB-ului în derby-ul cu Universitatea Craiova! Olaru şi Tănase, titulari. Surpriza pe postul de “under”. Exclusiv
Afară plouă și e frig? Află cât te-ar costa o casă în paradis. Românii se înghesuie să cumpere proprietăți în Zanzibar și Dubai
Afară plouă și e frig? Află cât te-ar costa o casă în paradis. Românii se înghesuie să cumpere proprietăți în Zanzibar și Dubai
Comentarii


Întrebarea zilei
Ați suferit avarii la locuință sau maşină din cauza vremii?
Observator » Evenimente » Un tânăr a murit în Neamţ, după ce şoferul de 23 de ani s-a urcat beat la volan. Alte două fete la spital