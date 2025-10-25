Accident surprins de camere în Vânători-Neamț, judeţul Neamţ. Şoferul unei autoutilitare, care a vrut să depăşească o altă maşină, a agăţat un alt vehicul în mers pe care l-a aruncat direct în gardul unei case.

Şoferul autoturismului accidentat a fost rănit şi a fost transportat la spital.

Ce spun poliştii

La data de 25 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu-Neamț au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, în localitatea Vânători-Neamț.

În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că, în timp ce un bărbat, în vârstă de 44 de ani, din Pipirig, conducea o autoutilitară pe DN 15B, în localitatea Vânători-Neamț, nu s-ar fi asigurat corespunzător la efectuarea manevrei de depășire a unui autoturism, care se deplasa în aceeași direcție, intrând în coliziune cu un autoturism, care era angajat în efectuarea manevrei de depășire, și pe care l-ar fi proiectat într-un gard din lemn.

În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea conducătorului celui de-al doilea autoturism, un bărbat în vârstă de 39 de ani, din Vânători-Neamț, care a fost transportat la o unitate medicală.

Cei trei conducători auto au fost testați alcoolscopic, rezultatele fiind negative. În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

