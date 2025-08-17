Antena Meniu Search
Un tânăr de 18 ani din Dolj a murit în timp ce încerca să repare un televizor

Un tânăr în vârstă de 18 ani din judeţul Dolj s-a electrocutat în timp ce încerca să monteze un cablu la un televizor. Echipaje medicale au intervenit de urgenţă, i-au făcut manevre de resuscitare, însă nu l-au putut salva.

de Redactia Observator

la 17.08.2025 , 09:43
Un tânăr de 18 ani din Dolj a murit în timp ce încerca să repare un televizor Imagine ilustrativă - Shutterstock

Incidentul s-a petrecut vineri, 15 august, în comuna Radovan din judeţul Dolj. Potrivit oficialilor Poliţiei, mama unui tânăr de 18 ani a sunat la 112 anunţând că fiul său s-a electrocutat. La faţa locului au intervenit de urgenţă echipaje medicale şi poliţişti, tânărul fiind găsit în stop cardio-respirator.

"Din păcate, în ciuda manevrelor de resuscitare efectuate cadrele medicale, a fost declarat decesul tânărului. În cauză, politiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă iar cercetările sunt  continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul", informează Poliţia judeţeană Dolj. 

Primele date arată că tânărul încerca să monteze un cablu la un televizor în momentul în care s-a electrocutat. Anchetatorii au solicitat efectuarea unei expertize medico-legale pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului.

