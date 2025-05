Ora 23 şi 15 minute în Sighetul Marmaţiei. Pe camerele de supraveghere amplasate în oraş, o maşină este surprinsă în timp ce rulează cu o viteză aproape dublă faţă de limita legală. Şoferul virează într-o curbă uşoară, trece de intersecţie şi apoi pe un drum drept intră direct într-o maşină parcată pe sensul opus.

Cu câteva secunde înainte de a pierde controlul volanului, şoferul a fost filmat de o cameră de supraveghere amplasată în acel sens giratoriu. Imediat după impact, acul care arăta viteza s-a oprit la 90 de kilometri pe oră.

Şi-a trimis prietenii la spital, după un accident teribil în Maramureş

Şoferul are 20 de ani. În maşină mai erau alţi patru prieteni, toţi mai mici decât el.

"Toate cele cinci persoane au fost transportate la unitatea spitalicească din localitate, prezentând diverse traumatisme, conştiente şi cooperante", a declarat Adriana Șanta, purtător de cuvânt ISU Maramureș.

"Ceilalţi băieţi cică unul s-a lovit la cap, unul zice că s-a lovit la un picior, acela de l-o dus la Baia Mare zice că aici la spate ceva", spune tatăl unuia dintre pasageri.

Tânărul de 20 de ani nu ar fi trebuit să fie la volan. Maşina era a unuia dintre amicii lui, care l-a lăsat să conducă.

"I-o dat lui să conducă, cum îs prietenii acum lasă-mă să conduc eu şi acela are maşină, deci sunt acolo aproape de casă. Maşina asta o are de juma de an. Are permis de vreo doi ani şi jumătate - trei, nu ştiu exact", mai spune tatăl unuia dintre pasageri..

"Din păcate, îs inconştienţi, mai ales că vin copii pe trecere, pe trotuare. Din păcate, se întâmplă zilnic, eu sunt şi motociclist şi mi-e frică zilnic să merg pe drum pentru că nu mi se mai acordă prioritatea necesară, ar trebui nişte legi mult mai stricte". "Păcat, în ziua de azi se distrug tineri, datorită consumului de stupefiante. Asta nu se poate, pe şosea dreaptă să loveşti maşinile, nu există altă explicaţie şi a doua la mână, permise vândute la librărie", spun oamenii.

"Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ", a declarat Mihaela Ardelean, purtător de cuvânt IPJ Maramureș.

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi continuă cercetările.

