Un bărbat de 25 de ani din judeţul Arad a fost arestat preventiv, după ce şi-a înjunghiat mortal mama în timpul unei dispute pe care au avut-o în bucătăria casei, a informat, luni, Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad.

Un tânăr de 25 de ani din Arad şi-a înjunghiat mortal mama, după o ceartă aprigă în bucătărie - Profimedia

Conform unui comunicat de presă transmis de procurori, crima a avut loc în localitatea Peregu Mare.

"În timp ce se aflau în bucătăria imobilului, între aceştia a izbucnit un conflict spontan generat de neînţelegeri mai vechi, fapt ce a creat numitului Z.C. o stare de nervozitate şi l-a determinat să-i aplice mamei sale mai multe lovituri de cuţit în zona gâtului, aceasta căzând la pământ, iar ulterior decedând", se arată în comunicat.

Tânărul este cercetat pentru omor în modalitatea violenţei în familie şi a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

