Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Un tânăr de 25 de ani din Arad şi-a înjunghiat mortal mama, după o ceartă aprigă în bucătărie

Un bărbat de 25 de ani din judeţul Arad a fost arestat preventiv, după ce şi-a înjunghiat mortal mama în timpul unei dispute pe care au avut-o în bucătăria casei, a informat, luni, Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad.

de Redactia Observator

la 20.10.2025 , 12:53
Un tânăr de 25 de ani din Arad şi-a înjunghiat mortal mama, după o ceartă aprigă în bucătărie - Profimedia

Conform unui comunicat de presă transmis de procurori, crima a avut loc în localitatea Peregu Mare.

"În timp ce se aflau în bucătăria imobilului, între aceştia a izbucnit un conflict spontan generat de neînţelegeri mai vechi, fapt ce a creat numitului Z.C. o stare de nervozitate şi l-a determinat să-i aplice mamei sale mai multe lovituri de cuţit în zona gâtului, aceasta căzând la pământ, iar ulterior decedând", se arată în comunicat.

Tânărul este cercetat pentru omor în modalitatea violenţei în familie şi a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. 

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

arad crima injunghiat mama
Înapoi la Homepage
Piţurcă a văzut noua afacere a lui Gigi Neţoiu şi a exclamat: “Incredibil”! De ce nu a investit alături de el
Piţurcă a văzut noua afacere a lui Gigi Neţoiu şi a exclamat: &#8220;Incredibil&#8221;! De ce nu a investit alături de el
Cât costă gramul de aur în octombrie 2025. Metalul prețios a atins un nou record
Cât costă gramul de aur în octombrie 2025. Metalul prețios a atins un nou record
Fratele lui Marian Aliuță, gest uriaș pentru patru familii care au rămas fără locuință după explozia din Rahova!
Fratele lui Marian Aliuță, gest uriaș pentru patru familii care au rămas fără locuință după explozia din Rahova!
Unii dintre supravieţuitorii din Rahova acuză că nu au primit ajutor. „Aveam nevoie de pastile, am dormit 2 zile în maşină”
Unii dintre supravieţuitorii din Rahova acuză că nu au primit ajutor. „Aveam nevoie de pastile, am dormit 2 zile în maşină”
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că reţelele sociale contribuie la instalarea stărilor de anxietate şi a stresului?
Observator » Evenimente » Un tânăr de 25 de ani din Arad şi-a înjunghiat mortal mama, după o ceartă aprigă în bucătărie