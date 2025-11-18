Un bărbat și-a bătut iubita chiar în sediul poliției din Chişineu‑Criș, unde fusese adus pentru a da o declarație într-un conflict legat de locuință. Imediat ce a văzut-o pe femeie, acesta a început să o lovească, iar polițiștii au fost nevoiți să intervină pentru a-l opri, informează Agerpres.

Bătută chiar în sediul poliției. Un bărbat din Arad și-a agresat concubina sub ochii agenților

Victima, în vârstă de 44 de ani, a fost lovită cu pumnii, a fost trasă de păr şi trântită la podea, până când agresorul (40 de ani) să fie oprit.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, marţi, de Parchetul de pe lângă Judecătoria Chişineu-Criş, bărbatul a fost dus la poliţie de către agenţi "în vederea lămuririi unei dispute privitoare la spaţiul locativ pe care inculpatul o avea cu numita C.C.L., concubina acestuia".

"În momentul în care inculpatul B.F.E. a intrat în incinta Poliţiei Oraşului Chişineu Criş, s-a năpustit asupra concubinei sale, respectiv a lovit-o pe numita C.C.L. cu pumnul la nivelul feţei şi a tras-o de păr, iar în timp ce poliţiştii interveneau pentru a-l imobiliza, a trântit-o pe aceasta la pământ", se arată în comunicat.

Articolul continuă după reclamă

Femeia nu a dorit să depună plângere împotriva agresorului, însă poliţiştii s-au sesizat din oficiu, astfel că bărbatul este cercetat pentru violenţă în familie. El a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Apelaţi la diferite trucuri în casă pentru economii la facturi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰