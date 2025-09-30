Antena Meniu Search
Un tânăr din Botoșani, la un pas de moarte după ce a intrat cu mașina într-un cap de pod

Un tânăr de 28 de ani a fost la un pas de moarte, după ce a intrat cu mașina într-un cap de pod, pe un drum din localitatea botoșăneană Hudum.

Un tânăr din Botoșani, la un pas de moarte după ce a intrat cu mașina într-un cap de pod

Accidentul a avut loc în noaptea de luni spre marți, iar în urma impactului partea din față a mașinii a fost distrusă complet. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru vătămare din culpă.

Ce spun salvatorii

Un tânăr, în vârstă de 28 de ani, a ajuns la spital după ce mașina pe care o conducea a lovit un cap de pod. Accidentul a avut loc, noaptea trecută, în localitatea Hudum.

La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, cu o autospecială de stingere și modul de descarcerare, dar și o ambulanță SMURD.

Salvatorii au constatat faptul că nu existau persoane încarcerate. Conducătorul auto a fost preluat de echipajul medical și transportat la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Pompierii au acționat pentru înlăturarea pericolului de incendiu.

Pentru a preveni astfel de evenimente, ISU Botoșani recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență la volan și să respecte regulile de circulație, pentru siguranța proprie și a celorlalți participanți la trafic.

