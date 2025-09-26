Un tânăr din Olt a fost arestat după ce a furat o maşină. Era băut şi nu are permis de conducere

Un tânăr în vârstă de 21 de ani din Olt a fost arestat preventiv, după ce băut fiind, a furat o maşină de pe o stradă din Corabia. Mai mult, acesta a circulat cu ea fără să deţină permis de conducere, au informat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt.

Tânărul este cercetat pentru furt în scop de folosinţă, conducerea unui vehicul fără permis şi sub influenţa alcoolului, potrivit Agerpres.

Furtul autoturismului ar fi avut loc în prima parte a zilei de joi, 25 septembrie, pe strada Ştefan cel Mare din Corabia.

"În urma activităţilor investigativ-operative, poliţiştii din cadrul Secţiei nr. 10 de Poliţie Rurală Vişina, împreună cu cei din cadrul Poliţiei oraşului Corabia, au depistat autoturismul în comuna Vişina, stabilind totodată identitatea persoanei bănuite de comiterea faptei, respectiv un tânăr de 21 de ani din oraşul Corabia, judeţul Olt. De asemenea, în urma verificării în bazele de date ale Poliţiei Române, s-a stabilit faptul că tânărul nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar în urma testării cu aparatul etilometru, acesta a indicat o valoare de 0,63 mg/l alcool pur în aerul expirat", au precizat reprezentanţii IPJ Olt.

Tânărul a fost reţinut joi după amiaza, în urma probatoriului administrat de poliţişti sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Corabia.

Judecătoria Corabia a admis, vineri, propunerea Parchetului şi a dispus faţă de tânărul de 21 de ani măsura arestării preventive pentru 30 de zile.

