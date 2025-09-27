Video Un TIR încărcat cu granule de plastic a luat foc pe A2. Camionul a fost distrus în totalitate
A fost panică pe autostrada A2, unde un TIR încărcat cu granule de plastic a luat foc în apropiere de Murfatlar!
Din cauza incendiului, traficul a fost paralizat pe ambele sensuri de mers, timp în care pompierii s-au luptat cu vâlvătaia.
Focul a distrus complet cap-tractorul, a cuprins aproximativ 30% din remorca plină.
Șoferul, un bărbat de 46 de ani, a suferit un atac de panică, însă a refuzat transportul la spital. Momentan nu este cunoscută cauza incendiului, însă urmează să fie stabilită.
