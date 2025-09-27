Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Un TIR încărcat cu granule de plastic a luat foc pe A2. Camionul a fost distrus în totalitate

A fost panică pe autostrada A2, unde un TIR încărcat cu granule de plastic a luat foc în apropiere de Murfatlar!

de Redactia Observator

la 27.09.2025 , 09:11

Din cauza incendiului, traficul a fost paralizat pe ambele sensuri de mers, timp în care pompierii s-au luptat cu vâlvătaia.

Focul a distrus complet cap-tractorul, a cuprins aproximativ 30% din remorca plină.

Șoferul, un bărbat de 46 de ani, a suferit un atac de panică, însă a refuzat transportul la spital. Momentan nu este cunoscută cauza incendiului, însă urmează să fie stabilită. 

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

incendiu a2 tir murfatlar
Înapoi la Homepage
Ion Ţiriac a trecut peste cuvântul fiicei sale şi a dat o lovitură de proporţii: “Mulţumesc, la revedere”
Ion Ţiriac a trecut peste cuvântul fiicei sale şi a dat o lovitură de proporţii: &#8220;Mulţumesc, la revedere&#8221;
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Cum a apărut David Popovici în public. Deși are o mașină foarte scumpă, campionul olimpic este de-o modestie ieșită din comun
Cum a apărut David Popovici în public. Deși are o mașină foarte scumpă, campionul olimpic este de-o modestie ieșită din comun
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu interzicerea cumulării pensiei cu salariul pentru angajaţii statului?
Observator » Evenimente » Un TIR încărcat cu granule de plastic a luat foc pe A2. Camionul a fost distrus în totalitate