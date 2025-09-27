A fost panică pe autostrada A2, unde un TIR încărcat cu granule de plastic a luat foc în apropiere de Murfatlar!

Din cauza incendiului, traficul a fost paralizat pe ambele sensuri de mers, timp în care pompierii s-au luptat cu vâlvătaia.

Focul a distrus complet cap-tractorul, a cuprins aproximativ 30% din remorca plină.

Șoferul, un bărbat de 46 de ani, a suferit un atac de panică, însă a refuzat transportul la spital. Momentan nu este cunoscută cauza incendiului, însă urmează să fie stabilită.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu interzicerea cumulării pensiei cu salariul pentru angajaţii statului? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰