Trotinetele sunt un pericol şi când nu sunt în mişcare. Un tramvai a deraiat aseară, în centrul Capitalei, din cauza unei trotinete care a fost lăsată aiurea în drum.

de Redactia Observator

la 09.09.2025 , 19:02

O ipoteză ar fi şi că a fost aruncată intenţionat în faţa mijlocului de transport, dar nimeni nu ştie clar ce s-a întâmplat acolo.

Iar ultima variantă speculată, care ar fi o infracţiune serioasă, NU poate fi demonstrată deocamdată. Cert este că Societatea de Transport Bucureşti a format o comisie care să afle de ce a sărit de pe şine tramvaiul.

O altă informaţie importantă este că, din fericire, pentru că nu era totuşi o oră de vârf, nimeni nu a fost rănit.

