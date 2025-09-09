Video Un tramvai din Bucureşti a deraiat din cauza unei trotinete
Trotinetele sunt un pericol şi când nu sunt în mişcare. Un tramvai a deraiat aseară, în centrul Capitalei, din cauza unei trotinete care a fost lăsată aiurea în drum.
O ipoteză ar fi şi că a fost aruncată intenţionat în faţa mijlocului de transport, dar nimeni nu ştie clar ce s-a întâmplat acolo.
Iar ultima variantă speculată, care ar fi o infracţiune serioasă, NU poate fi demonstrată deocamdată. Cert este că Societatea de Transport Bucureşti a format o comisie care să afle de ce a sărit de pe şine tramvaiul.
O altă informaţie importantă este că, din fericire, pentru că nu era totuşi o oră de vârf, nimeni nu a fost rănit.
