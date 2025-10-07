Un triciclu cu motor, în valoare de 20.000 de euro, furat din Canada, a fost descoperit în Portul Constanța. Vehiculul era ascuns într-un container care venise din Emiratele Arabe Unite.

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Constanța, în cooperare cu inspectori din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța, au controlat un container sosit din Emiratele Arabe Unite, având ca destinatar o societate comercială din România.

Cu această ocazie, a fost descoperit în interiorul acestuia, un triciclu cu motor, iar în urma verificărilor efectuate a rezultat faptul că acesta este semnalat de către autoritățile din Canada ca bun căutat în vederea confiscării.

Autovehiculul, evaluat la aproximativ 20.000 de euro, a fost indisponibilizat la sediul instituției pentru continuarea cercetărilor.

Polițiștii de frontieră fac cercetări pentru tăinuire, urmând ca la finalizare să fie dispuse măsurile legale care se impun.

