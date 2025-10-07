Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Un triciclu valoros, furat din Canada, a fost descoperit în Portul Constanţa

Un triciclu cu motor, în valoare de 20.000 de euro, furat din Canada, a fost descoperit în Portul Constanța. Vehiculul era ascuns într-un container care venise din Emiratele Arabe Unite. 

de Redactia Observator

la 07.10.2025 , 20:10

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Constanța, în cooperare cu inspectori din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța, au controlat un container sosit din Emiratele Arabe Unite, având ca destinatar o societate comercială din România.

Cu această ocazie, a fost descoperit în interiorul acestuia, un triciclu cu motor, iar în urma verificărilor efectuate a rezultat faptul că acesta este semnalat de către autoritățile din Canada ca bun căutat în vederea confiscării.

Autovehiculul, evaluat la aproximativ 20.000 de euro, a fost indisponibilizat la sediul instituției pentru continuarea cercetărilor.

Articolul continuă după reclamă

Polițiștii de frontieră fac cercetări pentru tăinuire, urmând ca la finalizare să fie dispuse măsurile legale care se impun.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

triciclu canada portul constanta emiratele arabe container
Înapoi la Homepage
Discursul dur al lui Ion Ţiriac: “Voi, proştilor şi incompetenţilor!”
Discursul dur al lui Ion Ţiriac: &#8220;Voi, proştilor şi incompetenţilor!&#8221;
Cu ce obiecte deosebite s-a întors Irina Fodor din Asia Express. Fără ce nu a putut pleca din Filipine, Vietnam și Coreea
Cu ce obiecte deosebite s-a întors Irina Fodor din Asia Express. Fără ce nu a putut pleca din Filipine, Vietnam și Coreea
Kyros Vassaras, întâlnire explozivă cu șefii cluburilor din SuperLiga după scandalurile de arbitraj: „Se duce acolo și îl face praf”
Kyros Vassaras, întâlnire explozivă cu șefii cluburilor din SuperLiga după scandalurile de arbitraj: „Se duce acolo și îl face praf”
Secretul teribil pe care l-a ascuns o regină a frumuseții, care i-a distrus viitorul și a trimis-o în final în arest
Secretul teribil pe care l-a ascuns o regină a frumuseții, care i-a distrus viitorul și a trimis-o în final în arest
Comentarii


Întrebarea zilei
Urmăriţi preţul produselor ca să nu fiţi păcăliţi de Black Friday?
Observator » Evenimente » Un triciclu valoros, furat din Canada, a fost descoperit în Portul Constanţa