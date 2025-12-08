Antena Meniu Search
Cu DN1 tot mai aglomerat și mai periculos pe Valea Prahovei, șoferii caută alternative spre munte. Un drum nou de 25 km între Valea Doftanei și Săcele, aflat în construcție, promite două benzi, poduri și parcări moderne, dar fără acces pentru camioane de mare tonaj.

de Claudiu Loghin

la 08.12.2025 , 12:50

Sunt peste 25 de kilometri de drum care se întinde pe teritoriul judeţelor Braşov şi Prahova. 

Drumul folosit în trecut de amatorii de off-road s-a transformat deja în şantier. Se fac ziduri de sprijin, acostamente, suprafaţa de rulare, parcări, podeţe.

Drumul va avea o lăţime de 8 metri, cu câte o bandă pe sens, şi se întinde între cartierul Brădet al municipiului Săcele din judeţul Braşov şi localitatea Valea Doftanei din judeţul Prahova. Trecerea între cele două judeţe se face la 1.300 de metri altitudine.

Oficial, termenul de finalizare a lucrărilor este 1 februarie 2029, însă autorităţile spun că drumul care este alternativă la infernul de pe Valea Prahovei ar putea fi gata chiar mai devreme, încă din 2028.

Valoarea contractului este de peste 642 milioane lei.

