Cine mai spune că nu se mai fac mașini ca odinioară? La Palatul Mogoșoaia, trecutul a prins din nou viață la o expoziție dedicată automobilelor de colecție. De la modele rare, la mașini care au făcut istorie în filme celebre sau în viețile celor care le-au condus, zeci de bijuterii pe patru roți au fost prezentate publicului larg.

Expoziţia maşinilor scandinave a fost un real succes. Nu le putem numi doar exponate, ci bucăţii vii din istoria auto. Fiecare mașină are o poveste, iar pentru unii vizitatori, întâlnirea a fost o călătorie în timp în curtea Palatului Mogoșoaia.

"Sunt încântat că mai există așa ceva. Am avut și eu Fiat 1300 cu mai mulți ani în urmă. Am fost îndrăgostit de el până n-am mai găsit piese și n-am mai putut să-l pun în mișcare. Tot ce este de valoare durează", spune un vizitator. "Foarte frumoase. Destul de întreţinute. O raritate pentru ţara noastră, nu e vorba doar de valoare sentimentală. Reprezintă o bucată din istoria auto până la urmă", zice altcineva.

Vedeta expoziției a fost un Volvo din anul 1967. O astfel de mașină poată să coste în jur de 50.000 de euro. Dacă are un autograf al fostului mare actor Roger Moore, prețul crește exponețial și poate ajunge la 100.000 de euro.

"A fost mașina cu care s-a turnat seria Sfântul. E o poveste interesantă. Producătorii au încercat să aducă un jaguar, nu au fost gata mașinile pentru filmări și au făcut schimbul la p1800s, serial care a făcut mașina celebră", spune Ovidiu Codreanu, proprietarul mașinii.

Pentru că au fost prezente două branduri celebre din ţările scandinave, la eveniment a fost și ambasadoarea Suediei din România care și-a amintit cu drag de mașina copilăriei pe care l-a revăzut expus în stare perfectă. "E aici primul model de mașină pe care am avut-o cu familia. Aceste mașini îmi amintesc de primii 15 ani din viață", spune Anna Hällerman, ambasadoarea Suediei în România.

Organizatorii au încercat să îmbine istoria auto cu istoria României. Practic au încercat să refacă simbolic prin această expoziție itinerariul domnitorului Constantin Brâncoveanu - de la reședința de vară de la Mogoșoaia, prin palatul de protocol de la Potlogi, până la Curtea Domnească din Târgoviște.

"Am vrut să aduce patrimoniul tehnic al României. Adică mașinile instorice care reprezintă muzeul nostru pe roți. Neavând un muzeu fizic unde să le expunem și să promovăm locațiile istorice pe care le avem", spune Bogdan Anghel, organizator.

Într-o lume grăbită și dominată de tehnologie și viteză, aceste mașini istorice ne amintesc că frumusețea stă în detalii, iar timpul nu șterge pasiunea.

