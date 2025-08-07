Festivalul care pune Cluj-Napoca pe harta muzicii internaţionale îşi deschide porţile în mai puţin de trei ore. Ediţia aniversară UNTOLD începe la ora 16:00 şi promite, patru zile în care cei peste 300.000 de spectatori aşteptaţi să-şi creeze amintiri... cât pentru un an întreg. Scenele sunt ridicate, artiştii fac ultimele repetiţii iar atmosfera de distracţie se simte, deja, în tot oraşul. Untold 2025 aduce la Cluj peste 250 de artiști din România şi din întreaga lume. Printre cele mai aşteptate prestaţii sunt ale artistului american Post Malone dar şi a lui Martin Garrix, DJ-ul numărul 1 al lumii în 2024.

Cea de-a zecea ediţie UNTOLD îşi deschide porţile. Peste 250 de artişti naţionali şi internaţionali de top şi sute de mii de fani din România şi din întreaga lume se reunesc la Cluj-Napoca. Pe scena principală vor avea loc show-uri exclusiv concepute de artişti precum: Post Malone, Metro Boomin, Rag’N’Bone Man, Armin van Buuren, Martin Garrix , Alok, Tiesto, Don Diablo şi mulţi alţii, potrivit organizatorilor.

„Celebrăm 10 ani, iar UNTOLD a fost şi este o călătorie extraordinară. Am reuşit ca, alături de o echipă dedicată să depăşim multe provocări în tot acest timp, şi suntem de la bun început în clasamentul celor mai mari şi mai bune festivaluri la nivel global. La UNTOLD am adus, încă de la prima ediţie, elemente de storytelling, am promovat tradiţiile şi poveştile populare, am inclus partea de fantasy în tot ceea ce înseamnă experienţa UNTOLD, am celebrat muzica şi bucuria alături de fanii noştri. Am reuşit să oferim diversitate la fiecare ediţie a festivalului, cu show-uri în premieră ale unor mari artişti ai lumii. Aceste premiere au făcut parte din ADN-ul UNTOLD încă de la prima ediţie din 2015, am încercat ca la fiecare ediţie să spunem poveşti care să inspire. Pentru noi această ediţie reprezintă un moment de celebrare, celebrăm 10 ani din această călătorie cu tot ce-a însemnat, de la producţii impresionante, show-uri unice, campanii de CSR, ,,Blood Network" este genul de campanie care a salvat mii de vieţi. Promovăm excelenţa în educaţie, contribuim la dezvoltarea turismului românesc, UNTOLD este singura organizaţie care a primit titlul de ambasador al brand-ului de ţară. Toate aceste lucruri confirmă şi implicarea marilor artişti în a oferi fanilor UNTOLD experienţe unice, show-uri spectaculoase ce nu pot fi regăsite la nici un alt festival din lume”, a declarat Bogdan Buta, Fondator şi CEO UNTOLD Universe.

Scena principală

Articolul continuă după reclamă

Scena principală UNTOLD X este cel mai ambiţios decor construit vreodată pentru un festival în România. Are peste 100 de metri în lăţime, extinzându-se până în zona tribunelor stadionului. Pentru stabilitate, a fost folosit un sistem de peste 300 de tone de balast, proiectat special pentru condiţii meteo extreme. În centrul scenei se află un element decorativ de 25 de tone, integrat cu ajutorul unei macarale adaptate special.

Decorul cuprinde peste 2.000 de metri pătraţi de elemente vizuale şi aproape 1.150 de metri pătraţi de ecrane LED, peste 1.100 instalaţii de lumini, pregătite pentru proiecţii de mare impact. Montajul decorurilor s-a realizat cu cea mai mare platformă tip scissor lift disponibilă în Europa, un echipament rar întâlnit în zona de entertainment. Întreaga scenă este pregătită să susţină show-uri complexe realizate special pentru ediţia aniversară a festivalului UNTOLD, care ocupă locul 3 în lume.

Sute de oameni lucrează în echipa de operaţional a scenei principale, condusă de 6 brazilieni care au fost implicaţi în organizarea Festivalului de la Rio.

Mainstage-ul este conceput ca un templu al magiei, o creaţie vizuală spectaculoasă care onorează povestea festivalului din ultimii 10 ani. În centrul acestui univers se află „Magicianul”, vocea narativă care a ghidat fiecare ediţie UNTOLD şi care acum revine simbolic, ca spirit al continuităţii.

Festivalul se întinde pe o suprafaţă de 235.000 de metri pătraţi şi aşteaptă sute de mii de participanţi în cele patru zile şi patru nopţi.

"In memoriam Avicii"

La 10 ani de la prima ediţie a festivalului, organizatorii UNTOLD pregătesc un moment special în memoria lui Avicii, primul headliner care a urcat pe scena principală în 2015. Este un omagiu în memoria unuia dintre cei mai influenţi artişti ai muzicii electronice din ultimii ani, care a contribuit esenţial la lansarea globală a festivalului UNTOLD. Tributul in memoriam Avicii va avea loc sâmbătă pe scena principală.

Pentru cele patru zile şi patru nopţi, organizatorii şi autorităţile colaborează pentru a se asigura că toată lumea va fi în siguranţă la unul dintre cele mai mari evenimente din lume. Mii de angajaţi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor, printre care Direcţia Generală Management Operaţional M.A.I., Jandarmeria Română, Poliţia Română, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Agenţia Naţională Antidrog, Brigada de Combatere a Crimei Organizate, precum şi efectivele Poliţiei Locale, vor fi prezente pe toată durata celor 4 zile de festival, asigurându-se că măsurile de siguranţă sunt respectate de toţi participanţii la festivalul UNTOLD. De asemenea, un număr considerabil de agenţi de securitate privată vor contribui la menţinerea ordinii şi a liniştii în perimetrul evenimentului.

Program ridicări brăţări

Programul pentru ridicarea brăţărilor de festival este următorul: Parcul Central “Simion Bărnuţiu”: 5-6 august 2025, între orele 12:00 - 22:00.

Acest punct de ridicare a brăţărilor de festival este disponibil pentru minori şi persoanele de peste 18 ani, care deţin abonamente General Access sau VIP, cu Check-in online.

În timpul festivalului, ridicarea brăţărilor se poate face în intervalul orar 15:00 - 04:00, la Parcul Central “Simion Bărnuţiu”. Acest punct de ridicare este dedicat fanilor care deţin abonamente General Acces, VIP sau bilete de o zi, aferente fiecărei zile de festival.

Porţile se deschid joi, 7 august, la ora 16.00. În fiecare zi a festivalului, accesul se face între orele 16.00 - 05.00.

În 2025, UNTOLD ocupă, pentru al doilea an consecutiv, locul 3 în Top 100 cele mai bune festivaluri ale lumii, alături de Tomorrowland şi Ultra Music Festival. Încă din 2015, UNTOLD a câştigat trofeul la categoria Best Major Festival, o premieră pentru un festival aflat de la prima ediţie. An de an, festivalul a urcat în tot mai multe topuri internaţionale şi a dezvoltat parteneriate strategice globale.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Unde preferaţi să vedeţi filmele? Acasă La cinema

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰