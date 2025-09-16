Ursoaica din Mureş care a desfigurat un localnic a fost împuşcată, după ample căutări care au depăşit 33 de ore. Sălbăticiunea şi-a făcut apariţia în acelaşi loc unde l-a atacat pe bărbatul de 66 de ani.

Un bărbat de 66 de ani a fost atacat de urs sâmbătă, în apropierea localităţi Dubiştea de Pădure, din judeţul Mureş. Deşi rănit, bărbatul a reuşit ajungă în localitate pentru a alerta autorităţile.

"La data de 13 septembrie 2025, în jurul orei 12:10, poliţiştii Secţiei 8 Poliţie Rurală Petelea au fost sesizaţi cu privire la faptul că un bărbat, în vârstă de 66 de ani, a fost atacat de un urs, în timp ce desfăşura activităţi agricole, în extravilanul localităţii Dubiştea de Pădure, comuna Hodac. În urma incidentului, bărbatul a suferit leziuni corporale, însă a reuşit să se deplaseze în localitate, de unde a alertat autorităţile prin numărul unic de urgenţă 112", anunţă IPJ Mureş.

La faţa locului s-au deplasat de urgenţă mai multe echipaje medicale pentru a acorda asistenţă victimei, precum şi o echipă de poliţişti, pentru efectuarea cercetării la faţa locului.

În cauză a fost deschis un dosar penal de vătămare corporală din culpă.

