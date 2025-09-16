Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Ursoaica din Mureş care a desfigurat un localnic a fost împuşcată. Animalul, găsit după 33 de ore

Ursoaica din Mureş care a desfigurat un localnic a fost împuşcată, după ample căutări care au depăşit 33 de ore. Sălbăticiunea şi-a făcut apariţia în acelaşi loc unde l-a atacat pe bărbatul de 66 de ani. 

de Claudiu Loghin

la 16.09.2025 , 15:46

Un bărbat de 66 de ani a fost atacat de urs sâmbătă, în apropierea localităţi Dubiştea de Pădure, din judeţul Mureş. Deşi rănit, bărbatul a reuşit ajungă în localitate pentru a alerta autorităţile.

"La data de 13 septembrie 2025, în jurul orei 12:10, poliţiştii Secţiei 8 Poliţie Rurală Petelea au fost sesizaţi cu privire la faptul că un bărbat, în vârstă de 66 de ani, a fost atacat de un urs, în timp ce desfăşura activităţi agricole, în extravilanul localităţii Dubiştea de Pădure, comuna Hodac. În urma incidentului, bărbatul a suferit leziuni corporale, însă a reuşit să se deplaseze în localitate, de unde a alertat autorităţile prin numărul unic de urgenţă 112", anunţă IPJ Mureş.

La faţa locului s-au deplasat de urgenţă mai multe echipaje medicale pentru a acorda asistenţă victimei, precum şi o echipă de poliţişti, pentru efectuarea cercetării la faţa locului.

Articolul continuă după reclamă

În cauză a fost deschis un dosar penal de vătămare corporală din culpă.

Claudiu Loghin
Claudiu Loghin Like

Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune.

mures ursoaica localnic
Înapoi la Homepage
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe &#8220;Drumul Eroilor&#8221;
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
Cum arată astăzi fosta iubită a lui Adrian Cristea. La 41 de ani, e într-o formă de zile mari
Cum arată astăzi fosta iubită a lui Adrian Cristea. La 41 de ani, e într-o formă de zile mari
Comentarii


Întrebarea zilei
Folosiţi Inteligenţa Artificială în sarcinile de la job?
Observator » Evenimente » Ursoaica din Mureş care a desfigurat un localnic a fost împuşcată. Animalul, găsit după 33 de ore