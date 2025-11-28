Pe modelul Craiova sau Strasbourg, la târgul de Crăciun de la Constanţa au apărut zeci de ursuleţi de pluş. Sună bine, dar rezultatul este altul decât cel aşteptat. Jucăriile par spânzurate pe pereţii unei clădiri scorojite şi murdare. Doar Focşaniul ce le mai face concurenţă: acolo, ursuleţii par traşi în ţeapă.

Ursuleţi "spânzuraţi" de clădiri la târgul de Crăciun de la Constanţa. "Cred că se pregătesc de Halloween"

Nu este decorul unui film semnat de Alfred Hitchcock. Este în Constanţa, în inima Târgului de Crăciun. Sau cel puţin aşa ar fi trebuit să fie. În realitate, trecătorii fac cale întoarsă, speriaţi. Pe pereţii scorojiţi, ursuleţii care ar fi trebuit să aducă zâmbete par mai degrabă spânzuraţi.

"E ciudat. Nu te-ai fi aşteptat să vezi ursuleţi atârnând pe o clădire. Poate fundiţe şi lumini de Crăciun" a spus o turistă.

"Este horror ce se întâmplă cu această clădire, cu aceşti ursuleţi spânzuraţi acolo. Nicidecum nu este Crăciun pe acea clădire, cred că se pregătesc de Halloween" a mai spus cineva.

Organizatorul târgului: Important este că se vorbeşte

Până şi organizatorii recunosc că rezultatul nu este pe seama aşteptărilor, dar reclama e reclamă... chiar şi negativă.

"O să vedeţi că urşii ăştia o să fie atracţia târgului din Constanţa. […] Nu se vorbeşte chiar de bine. Important este că se vorbeşte" a spus organizatorul târgului, Adrian Grecu.

"Amplasamentele destinate organizării Târgurilor de Crăciun au fost atribuite exclusiv pe criterii competitive, în baza unei proceduri transparente, anunțate public și deschise tuturor operatorilor economici interesați. Pentru târgul din Piața Ovidiu organizatori au plătit 117.000 lei" a explicat purtătorul de cuvânt al Primăriei Constanţa, Luminiţa Lare.

După acelaşi model, imagini de coşmar vin şi de la Focşani. Şi aici s-au folosit ursuleţi pentru a decora centrul oraşului. Doar că pluşurile sunt murdare şi ponosite, iar unii par chiar traşi în ţeapă.

