Usturoiul românesc, lăudat pentru gustul lui puternic, riscă să devină o amintire. Subvențiile întârzie, şi tot mai mulți cultivatori se gândesc să renunțe la soiurile tradiţionale. Acum, însă, în timp ce usturoiul nostru zace în depozite, rafturile magazinelor sunt pline cu cel din afară, frumos ambalat şi vândut la preţuri atractive.

Pe lângă tot usturoiul de import, căpăţânile româneşti abia dacă-şi găsesc loc în magazinele din ţară. Şi, atunci când îşi, totuşi, găsesc loc, preţul parcă ustură mai tare decât alimentul. În comuna buzoiană Râmnicelu, una dintre cele mai importante zone de cultivare a usturoiului, stocurile sunt aproape epuizate. "Cantitățile disponibile la acest moment sunt limitate. Cantitatea pe care o mai avem disponibilă e undeva între trei și patru tone", a declarat Valentin Jecu, producător din Râmnicelu.

Bucătarii preferă usturoiul românesc

Producătorii sunt acum într-o situaţie greu de gestionat - au depozitele pline și banii blocați. Fără subvenții, riscă să renunțe. "Acel ajutor de minimis care ne-ar fi ajutat și mai mult, ne-ar fi salvat, nu se mai acordă. Preconizez o scădere a suprafeței cu 60–70%", a declarat Valentin Jecu, producător din Râmnicelu. Şi bucătarii profesionişti caută usturoiul românesc, pentru că, spun ei, cel de import poate compromite gustul mâncărurilor.

Articolul continuă după reclamă

"În momentul în care usturoiul crud oxidează în carne, schimbă automat gustul cărnii. Devine mai acidă carnea, devine puțin acră, în funcție de carne — de porc, de pui", a declarat Cristi Ice, bucătar. Cultivatorii speră ca autoritățile să revină asupra deciziei și să repornească programul de sprijin, înainte ca usturoiul românesc să dispară complet de la tarabe şi din supermarketuri.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că măsurile de austeritate ar trebui să vizeze şi sistemul medical? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰