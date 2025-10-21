Val de ironii după ce ANAF a scos un pat la vânzare: "Gem de la infractoarele alea n-aveţi?"

ANAF a confiscat un pat de frasin pe care îl scoate la vânzare la preţul de 500 de lei. Anunţul a stârnit un val ironii în contextul în care şeful instituţiei a declarat zilele trecute că gemul făcut în gospodării nu e impozitat.

- Val de ironii după ce ANAF a scos un pat la vânzare: "Gem de la infractoarele alea de babe n-aveţi?" - Facebook / ANAF

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București – Serviciul valorificare bunuri confiscate în materie penală anunţă că scoate la vânzare un pat din lemn de frasin cu dimensiunile 1,60 x 2 metri. Preţul cerut este de 500 de lei, iar cheltuielile de transport şi de depozitare vor fi suportate de cumpărător.

Anunţul a fost postat pe pagina de Facebook a ANAF şi a stârnit valuri de ironii. "Ce urmează, pătuțuri de copii? Veioza de pe noptiera mamei?", "Pare că ANAF scoate la licitație și hârtia igienică", "În curând apar și borcanele cu gem și murături" sau "Aveţi şi pătrunjel confiscat? Borcane de gem de la infractoarele alea de babe ce se îmbogăţesc pe cârca ANAF?", sunt doar câteva dintre reacţiile oamenilor.

