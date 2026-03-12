Cel mai iubit basist din cea mai iubită trupă rock a României s-a stins. Vestea că Iulian "Mugurel" Vrabete nu mai este a şocat lumea muzicală şi milioanele de fani. Avea 70 de ani şi se lupta de ceva vreme cu o boală incurabilă. "Ne doare enorm lipsa lui", au scris colegii de trupă aflaţi în plin turneu. Vineri vor cânta pe scena la Arad. Fără Mugurel Vrabete. E felul lor de a-şi lua adio de la colegul alături de care au scris o pagină importantă din muzica rock de la noi.

Iulian "Mugurel" Vrabete a fost basistul şi sufletul trupei mai bine de 40 de ani. Au trăit împreună şi bucurii, şi tristeţi. Dar, mai ales, au scris împreună o parte importantă din istoria muzicii rock a României.

"N-am stat pe scenă doar împreună, ci am stat în viață 40 și de ani. Dacă am stat împreună 4, 5 personalități atât de puternice și ne iubim și acuma, vă dați seama... Nu... Nu pot să mai vorbesc", a spus pentru Observator 16 Edi Petroşel, baterist Holograf

Turneul de primăvară al trupei Holograf a început fără Mugurel Vrabete. Acum câteva zile, pe 9 martie, la Constanţa, n-a fost pe scenă. Discret, oamenii au întrebat de el. Dar s-au bucurat de muzică. Straniu, mesajul de pe afiş avea să fie ca o premoniţie: "Am rămas doar noi". Din 5 au rămas 4. Patru dintre cei mai iubiţi băieţi ai muzicii rock de la noi.

"Suntem o generație, am crescut împreună, ne-am bucurat de toate cele împreună și uite că, din păcate, vin și momente de astea", a spus pentru Observator 16 şi Ducu Bertzi.

"A fost unul dintre muzicienii eleganți care au adus soare în viața noastră, a celor care i-au ascultat muzica atât prin compoziție, prin text, cât și prin atitudine și felul de a fi poate chiar ne-a inspirat pe noi, pe cei care l-am privit din fața scenei", a declarat la rândul lui Bodo.

"Sunt convins că este un om greu, dacă nu imposibil de înlocuit", a spus tot pentru Observator 16 şi Edi Petroşel, baterist Holograf.

Iulian Mugurel Vrabete s-a născut pe 14 octombrie 1955, la Craiova. Tot acolo a şi început să cânte, student fiind la facultatea de Arhitectură.

"A fost o şcoală în care am păşit, încet, încet, pas cu pas, în lumea asta foarte frumoasă a muzicii", povestea la un moment dat Iulian Mugurel Vrabete.

Arhitectul Iulian Vrabete şi-a făcut meseria doar 5 ani, la Alba Iulia, acolo unde a şi proiectat o clădire care multă vreme a fost hotel. A continuat să cânte iar în 1987, la un concert la Casa de Cultură, face cunoştinţă cu băieţii de la Holograf. Care aveau nevoie ca de aer de un basist. Al lor, fugise din ţară. Aşa că Mugurel, cum îi spuneau prietenii, a făcut ceva ce, atunci, era şi nebunesc, şi aproape la limita legii. Şi-a dat demisia şi a devenit liber profesionist. Intrând, oficial, în trupa Holograf.

Fiecare piesă a lor a devenit hit, iar melodiile lor au fost fredonate de multe generaţii.

"Prin muzică am cunoscut lumea, am cunoscut oameni interesanţi, şi am avut ocazia să simt efectiv că pot aduce bucurie unui număr aproape de nenumărat de oameni", spunea Mugurel Vrabete.

Vineri, 13 martie, ar fi trebuit să cânte împreună la Arad. Trupa va cânta. Dar fără Mugurel. "Am rămas doar noi" vor spune, de acum, cei 4 de la Holograf. Muzica lor merge mai departe. Chiar dacă nimic nu va mai fi la fel.

