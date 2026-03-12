Microsoft pariază pe domeniul sănătății ca o cale de a deveni mai competitiv în domeniul inteligenței artificiale. Cea mai mare inițiativă a companiei de până acum: un nou instrument pe care îl descrie ca fiind un medic concierge bazat pe inteligență artificială - unul care poate accesa dosarele medicale și datele medicale, cu consimțământul utilizatorului.

Microsoft a dezvoltat un "medic concierge", care poate citi documentele medicale şi poate face recomandări - Profimedia

Compania a dezvăluit joi Copilot Health, o funcție din cadrul aplicației Copilot care permite chatbot-ului să ofere sfaturi personalizate în domeniul sănătății, bazate pe istoricul bolilor utilizatorului, rezultatele testelor, medicamentele, notițele vizitelor la medic și datele biometrice înregistrate de dispozitivele portabile.

"Datele medicale importate în funcție vor fi criptate și protejate prin firewall de restul aplicației pentru a aborda preocupările legate de confidențialitate legate de predarea dosarelor medicale către o platformă de inteligență artificială generativă", a declarat Mustafa Suleyman, director executiv al Microsoft AI, într-un interviu, conform Wall Street Journal.

"Este ceva ce Microsoft este poziționat unic pentru a face, având în vedere amploarea noastră, experiența noastră în domeniul reglementărilor, încrederea pe care oamenii o au în securitatea noastră și istoricul pe care îl avem ca jucător matur și stabil", a spus Suleyman.

Articolul continuă după reclamă

Gigantul software se bazează pe noul serviciu de sănătate pentru a stimula implicarea utilizatorilor în aplicația Copilot și pentru a atrage noi utilizatori către aplicația sa, care este în urma concurenților precum ChatGPT de la OpenAI și Gemini de la Google.

Microsoft intenționează să perceapă în cele din urmă taxe pentru utilizatori pentru această funcție, care va fi lansată pentru prima dată în SUA într-o etapă de implementare.

Concentrând versiunea generală pentru consumatori a Copilot pe domeniul sănătății, Microsoft urmărește comportamentul utilizatorilor: Cea mai frecventă categorie de întrebări adresate în aplicația mobilă este cea legată de sănătate, a declarat compania.

Noul instrument, care apare ca un tab separat în aplicația Copilot, permite utilizatorilor să conecteze datele spitalicești și de laborator, precum și datele de pe dispozitive portabile precum Apple Watch și Fitbit, pentru a primi răspunsuri personalizate la întrebări despre afecțiuni sau simptome. Pentru utilizatorii care nu își furnizează datele personale, instrumentul poate oferi răspunsuri mai generalizate.

Serviciul ar putea fi benefic în special pentru cei care gestionează afecțiuni medicale cronice, au declarat directorii.

Instrumentul poate integra informații de la peste 50.000 de spitale și organizații de furnizori din SUA, inclusiv rezultate de laborator de la aceste instituții sau prin intermediul Function Health.

Microsoft și-a dezvoltat treptat capacitățile de sănătate bazate pe inteligență artificială, cu scopul de a atinge "superinteligența medicală", pe care Suleyman o definește ca fiind o inteligență artificială ce poate oferi informații de înaltă calitate în toate disciplinele medicale.

Anul trecut, compania a prezentat un instrument dezvoltat de ea, despre care spunea că poate diagnostica bolile cu o rată de precizie semnificativ mai mare decât un grup de medici și face acest lucru la o fracțiune din cost. În toamnă, a prezentat o nouă colaborare cu Harvard Medical School pentru a răspunde la întrebări despre subiecte legate de sănătate în cadrul Copilot.

Suleyman și Microsoft se străduiesc să construiască o expertiză unică în lumea ultracompetitivă a inteligenței artificiale generative. Marca sa Copilot s-a confruntat cu mai multe provocări, inclusiv poziționarea confuză a mărcii și probleme de interoperabilitate care i-au frustrat pe utilizatori, a relatat The Wall Street Journal în februarie. Instrumentul de sănătate face parte din versiunea pentru consumatori a Copilot de la Microsoft. Compania are și o versiune enterprise pentru clienții business.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Este România o ţară sigură, aşa cum a declarat preşedintele? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰