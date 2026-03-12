"Vine o zi...". Mesajul trupei Holograf, după moartea lui Mugurel Vrabete

Trupa Holograf a avut o primă reacție după anunțul că basistul Mugurel Vrabete a murit la 70 de ani. Și cantautorul Nicu Alifantis a afirmat că decesul artistului lasă "un mare gol în muzica inimilor noastre".

"Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă. Iulian Vrabete a plecat dintre noi, după o luptă cu o boală incurabilă.

A fost parte din familia Holograf timp de peste 40 de ani. Am scris împreună o mare parte din povestea trupei și am trăit împreună și bucurii, și tristeți. Ne doare enorm lipsa lui.

Mugurel nu a fost doar prietenul nostru, fratele mai mare, basistul trupei sau un muzician pasionat și talentat. Pentru noi a fost un punct de echilibru, omul care ne aduna și ne așeza când lucrurile se complicau. Gândurile noastre sunt acum alături de familia lui. Drum lin, Mugurel", a scris trupa Holograf.

Mesaje emoționante

Și Nicu Alifantis și Ionel Tudor au transmis un mesaj emoționant.

"Ce primăvară tristă. Ne-a părăsit Iulian Mugurel Vrabete, lăsând un mare gol în muzica inimilor noastre. Drum lin, Mugurel, Dumnezeu să te odihnească în pace, prieten drag", a scris Nicu Alifantis pe pagina sa de Facebook.

Și compozitorul și dirijorul Ionel Tudor și-a exprimat regretul pentru decesul basistului trupei Holograf.

"Mugurel Vrabete (Holograf) ... Am fost colegi de generație, colegi de scenă, de breaslă, colegi în Consiliul UCMR ADA. Un om excepțional căruia îi vom duce lipsa! Pleacă oameni de neînlocuit... Drum lin, Mugurel! Dumnezeu să te odihnească în luminș și pace", a scris Ionel Tudor pe Facebook.

Basistul trupei Holograf, Mugurel Vrabete, a murit joi, la vârsta de 70 de ani.

