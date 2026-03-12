Antena Meniu Search
Un bărbat prins la braconaj a lovit intenţionat maşina poliţiei în timp ce încerca să scape

Un bărbat din județul Brăila este cercetat penal pentru mai multe infracțiuni, după ce ar fi fost prins la braconaj pe un fond cinegetic și ar fi încercat să fugă de polițiști, lovind intenționat autospeciala acestora. Procurorii au dispus plasarea sa sub control judiciar pentru 60 de zile.

de Nicu Tatu

la 12.03.2026 , 19:31
Potrivit anchetatorilor, polițiștii din cadrul Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Brăila s-au sesizat din oficiu după ce, în seara de 11 martie 2026, în jurul orei 20:00, bărbatul, identificat prin inițialele B.C.-C., a fost depistat pe un fond cinegetic de pe raza județului Brăila, unde ar fi practicat vânătoarea ilegală folosind un exemplar din rasa ogar.

În același timp, acesta ar fi condus un autoturism pe drumurile publice fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Conform anchetatorilor, în momentul în care a fost depistat, bărbatul ar fi încercat să se sustragă verificărilor și ar fi lovit intenționat autospeciala de poliție a MAI, provocând avarii ambelor vehicule.

Dosarul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila, care a dispus continuarea urmăririi penale și punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpat pentru braconaj, conducerea unui vehicul fără permis și distrugere.

Anchetatorii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore. Ulterior, procurorul de caz a decis plasarea acestuia sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Reprezentanții Parchetului precizează că măsurile dispuse în dosar reprezintă etape ale procesului penal și nu afectează principiul prezumției de nevinovăție.

