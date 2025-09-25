Vânător mort în Satu Mare, după ce arma s-a descărcat accidental în maşină. Ar fi suspect de braconaj
Un vânător și-a pierdut viața în județul Satu Mare după ce o armă s-a descărcat accidental în timpul transportului. Potrivit anchetatorilor, el se întorcea alături de alți trei bărbați de la o vânătoare fără autorizație, scrie Mediafax.
Parchetul a cerut arestarea preventivă a doi indivizi într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru ucidere din culpă, uz de armă fără drept, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și braconaj.
Grupul se întorcea de la o vânătoare ilegală
Din cercetări a rezultat că trei indivizi și victima hotărâseră să meargă la o partidă de vânătoare neautorizată pentru a vâna mistreț pe fondul cinegetic 10 Livada, gestionat de Ocolul Silvic Livada din cadrul Direcției Silvice Satu Mare.
Unul din indivizi adusese arma letală de vânătoare, deținută legal, dar fără a fi transportată în husă și fără sistem de blocare pentru prevenirea descărcării accidentale.
Seara, grupul a tras un foc de armă asupra unui exemplar de vulpe sau mistreț observat prin luneta cu vedere pe timp de noapte, dar fără succes.
Arma s-a descărcat accidental în mașină
Când grupul se întorcea spre localitatea Călinești, pe DJ 197, în timp ce mașina era în mers, unul din indivizi a scos tubul cartușului și a introdus automat un nou cartuș. A așezat apoi arma între cele două scaune din față cu țeava îndreptată spre spatele autovehiculului, moment în care arma s-a declanșat accidental, provocând decesul victimei.
Din cauza șocului, persoanele implicate au oprit mașina pentru o vreme, apoi au mers la Călinești, în curtea unei pensiuni administrată de unul dintre ei, de unde au chemat 112.
În cursul cercetărilor pentru stabilirea exactă a împrejurărilor și cronologiei evenimentului, au fost puse în executare cinci mandate de percheziție domiciliară.Înapoi la Homepage
