Un vânător și-a pierdut viața în județul Satu Mare după ce o armă s-a descărcat accidental în timpul transportului. Potrivit anchetatorilor, el se întorcea alături de alți trei bărbați de la o vânătoare fără autorizație, scrie Mediafax.

Vânător mort în Satu Mare, după ce arma s-a descărcat accidental în maşină. Ar fi suspect de braconaj - Shutterstock | Ilustraţie

Parchetul a cerut arestarea preventivă a doi indivizi într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru ucidere din culpă, uz de armă fără drept, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și braconaj.

Grupul se întorcea de la o vânătoare ilegală

Din cercetări a rezultat că trei indivizi și victima hotărâseră să meargă la o partidă de vânătoare neautorizată pentru a vâna mistreț pe fondul cinegetic 10 Livada, gestionat de Ocolul Silvic Livada din cadrul Direcției Silvice Satu Mare.

Articolul continuă după reclamă

Unul din indivizi adusese arma letală de vânătoare, deținută legal, dar fără a fi transportată în husă și fără sistem de blocare pentru prevenirea descărcării accidentale.

Seara, grupul a tras un foc de armă asupra unui exemplar de vulpe sau mistreț observat prin luneta cu vedere pe timp de noapte, dar fără succes.

Arma s-a descărcat accidental în mașină

Când grupul se întorcea spre localitatea Călinești, pe DJ 197, în timp ce mașina era în mers, unul din indivizi a scos tubul cartușului și a introdus automat un nou cartuș. A așezat apoi arma între cele două scaune din față cu țeava îndreptată spre spatele autovehiculului, moment în care arma s-a declanșat accidental, provocând decesul victimei.

Din cauza șocului, persoanele implicate au oprit mașina pentru o vreme, apoi au mers la Călinești, în curtea unei pensiuni administrată de unul dintre ei, de unde au chemat 112.

În cursul cercetărilor pentru stabilirea exactă a împrejurărilor și cronologiei evenimentului, au fost puse în executare cinci mandate de percheziție domiciliară.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să faceţi refinanţare cu dobândă fixă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰