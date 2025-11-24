Un bărbat de 74 de ani a ajuns în comă la spital după ce a fost bătut de un vânzător din Hala Veche Obor din Capitală. Atacul violent a fost surprins de camerele de supraveghere, iar agresorul a ajuns acum după gratii.

Vânzătorul din Hala Veche Obor care a băgat în comă un bătrân, apărat de colegi. Moşul fura

În imaginile surprinse de camerele de supraveghere, clientul de 74 de ani pare să-i reproşeze ceva vânzătorului. Furios, acesta se repede la el. Îl loveşte mai întâi cu piciorul şi apoi cu pumnul.

Victima s-a prăbușit și s-a lovit grav la cap

Bătrânul s-a lovit la cap în momentul căderii. Era însoţit de partenera sa de 64 de ani, care a sunat imediat la 112. Omul a ajuns în stare critică la spitalul Floreasca. Este în comă, iar medicii îl vor opera.

"Faţă de bărbatul bănuit de comiterea faptei a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, iar ulterior acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile", a declarat telefonic Cătălina Toma, purtător de cuvânt Poliţia Capitalei.

Comerciantul agresor, apărat de colegii săi din piață

Agresorul este apărat de ceilalţi comercianţi. Oamenii spun că scandalul a pornit de la comportamentul victimei şi al partenerei sale.

"S-a furat. L-au prins furând. Moşul fura, că ştim că trecea mereu pe aici. Şi dacă venea şi cerea un lucru şi îi spuneai că costă atât. Aaa... Şi te înjura să-i dai degeaba", a povestit o femeie despre antecedentele bătrânului în zona Obor.

"Înjură şi fură. Ei cu asta se ocupă. Păi ăia sunt hoţi de meserie. Că şi de la mine au furat. Ce nimeresc, nu contează, că din mers, aşa, le iau. Ei toată ziua sunt prin hală, ei cu asta se ocupă", a adăugat o altă vânzătoare.

Agresorul care și-a făcut singur dreptate riscă să stea până la şapte ani după gratii.

