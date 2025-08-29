Verdict în cazul bebeluşului omorât în bătaie de partenerul de viaţă al mamei lui. Judecătorii din Covasna au decis să-i trimită după gratii atât pe bărbatul care a agresat copilul în vârstă de 8 luni cât şi pe mama care a asistat indiferentă la abuzurile repetate. În cazul femeii magistraţii au dat chiar o pedeapsă mai mare.

Bărbatul a fost condamnat la 23 de ani de închisoare pentru omor calificat și rele tratamente aplicate unui minor. Mama copilului a primit o pedeapsă de 24 de ani de închisoare pentru omor calificat și complicitate. Sentința nu este însă definitivă.

Faptele au avut loc între 4 și 7 februarie 2025, perioadă în care bărbatul l-a abuzat pe copilul în vârstă de doar 7 luni. Băiețelul a fost bătut zile în șir, până când a murit din cauza rănilor interne provocate de lovituri.

Femeia ştia ce se întâmplă, însă nu a intervenit

Agresiunile s-au petrecut atât în Brașov, la domiciliul mamei, cât și într-o localitate din Prahova, unde locuia bărbatul și unde femeia se mutase. Cei doi erau împreună de aproximativ două săptămâni când bebelușul a murit, pe 7 februarie.

Anchetatorii au stabilit că mama știa ce se întâmplă, dar nu a cerut ajutor medical. Femeia le-a spus autorităților că băiețelul a căzut din pat, justificând astfel decesul.

Copiii aflați în dificultate, fie că este vorba despre abuz, neglijare, exploatare, violență, sau cei care sunt martori la astfel de situații, pot cere ajutor NON-STOP la 119, numărul unic național de urgență pentru copii!

