Anunţ dureros pentru familiile marinarilor morţi în remorcherul care s-a scufundat miercuri în Marea Neagră. Scafandrii militari au abandonat oficial căutările trupurilor neînsufleţite pentru că operaţiunea este prea periculoasă. De acum, responsabilitatea aparţine companiei maritime la care erau angajaţi, dar intervenţia ar putea dura câteva săptămâni.

Pentru a reda familiilor trupurile ultimilor trei marinari care nu au fost găsiţi încă, proprietarul remorcherului Astana trebuie să scoată din mare nava aflată la aproape 30 de metri adâncime.

O misiune dificilă. Aflată la peste opt kilometri de ţărm, epava plină cu apă cântăreşte 500 de tone.

"Există mai multe metode de ranfluare, fie să o ranflueze cu ajutorul unor barje sau unor baloane plutitoare, fie să fie ranfluată chiar cu o macara. Există în momentul de faţă în Marea Neagră macarele care pot să ridice greutăţi mai mari", a explicat Ovidiu Cupșa, expert maritim.

Cu alte cuvinte, misiunea scafandrilor s-a încheiat. Scoaterea Astanei de pe fundul mării nu va fi deloc simplă, pentru că nava este răsturnată, iar cabina de comandă este blocată în nisip. Pentru intervenția care se anunţă de durată va fi nevoie, însă, de echipamente speciale și vreme bună, fără vânt şi valuri mari.

"Vântul va scădea treptat în intensitate, mâine, va avea viteze mai mici, un 15-30 de kilometri pe oră. Valul va scădea şi el treptat, între 0,6-0,8 înălţimea valului", a declarat Florina Macovei, meteorolog.

La ultima coborâre în adâncuri, scafandrii au observat ieri că nava a devenit foarte instabilă, iar apa a făcut mai multe breşe în epavă. În aceste condiţii, orice misiune umană devine extrem de periculoasă.

"În momentul în care salvatorii, scafandrii încearcă accesul în interiorul acelui remorcher sau acelei navei, poziţia se poate modifica, poate cauza blocarea căilor de acces, ceea ce face ca tragedia să capete proporţii mult mai mari", a spus şi Alin Alexe, căpitan de navă.

Pentru familiile marinarilor, fiecare zi care trece fără să primească trupurile celor dragi este un chin.

"Noi vrem să-l înmormântăm creştineşte, nu contează cum se intervine să-l scoate de acolo. Să apucăm să-l vedem pentru ultima dată", a spus Cătălina Tămâianu, soţia lui Sebastian Tămâianu.

"Nu înţeleg de ce e a cincea zi şi tot nu s-a făcut nimic. Dacă ne întorceam la ei (n.r. firma marinarilor), oricum nu ne băgau în seamă. Singurul lucru, ăsta a mai rămas, să aşteptăm", a spus pentru Observator şi Alex Ștefănel, nașul lui Sebastian Tămâianu.

Compania care deţine remorcherul şi care îi angajse pe marinari susţine că nava era pregătită de misiunea în timpul căreia s-a scufundat.

"Nava a fost inspectată de Autoritatea Navală Română la 10 septembrie 2025, toate elementele mecanice și tehnice fiind certificate", a transmis Midia Marine Terminal.

Procurorii au cerut, însă, supravegherea cazului de militari, pentru a evita muşamalizarea probelor.

Cristina Niță

