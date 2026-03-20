Noi detalii în cazul celor cinci marinari morţi după ce un remorcher s-a scufundat lângă Portul Midia. Nava nu avea dotările necesare pentru a ghida un petrolier de mari dimensiuni, iar tragedia era inevitabilă cred navigatori cu experienţă.

"Cârligul se află pe o şină şi el este mobil, poate să se balanseze şi prezintă 3 sisteme de deschidere automată. El (n.r. remorcherul) doar ducea piese, ţevi... Nava normală, care era de remorcaj, era în şantier. Şi s-au făcut nişte suceli. Astana nu avea cârlig", a spus un marinar.

Un simplu echipament care le putea salva viaţa celor 5 marinari înecaţi. Remorcherul Astana nu era dotat corespunzător pentru a face manvre în largul Portului Midia. Pilotul petrolierului a fost dus pe navă chiar de marinarii-victime, cu mai puţin de o oră înaintea tragediei, împreună cu inspectorii care trebuiau să supravegheze descărcarea ţiţeiul.

Procurorii din Constanța fac cercetări, audiază membrii echipajului de pe petrolier. Pilotul si comandantul sunt martorii cheie. Anchetatorii ridica înscrisuri, comunicațiile radio si camerele de supraveghere. Cand vremea o va permite, epava remorcherului va fi scoasa la suprafață si cercetata in amănunt pentru a se afla exact care au fost problemele tehnice.

"Vremea nu era totuşi foarte aspră, marea era destul de lină, condiţiile de manevră nu erau nepotrivite", a afirmat Adrian Mihălcioiu, preşedinte Sindicatul Liber al Navigatorilor din România.

Nava s-a înclinat brusc și a luat apă în câteva secunde

Comandatul anunţase pericolul iminent cu câteva secunde înainte. Tot în câteva secunde, Astana a luat apă.

"Parâma i-a venit în traversă, vaporul s-a lăsat pe o parte mult, a intrat apă, intrând în această gură de evacuare, dintr-o dată i-a schimbat centrul de greutate", a spus un marinar.

"În cazul în care motoarele se opresc, şeful mecanic şi motoristul trebuie să coboare jos, în sala maşinii. Al treilea... pot să spun că unul din marinari e trimis de căpitan, du-te şi ajută", a mai spus un marinar.

Căutările continuă în Portul Midia

Doar două corpuri au fost recuperate după tragedie. Din cauza mării agitate, scafandrii nu au putut să caute celelalte trei trupuri astăzi. Procurorii au cerut intervenţia militarilor pentru recuperarea remorcherului şi a marinarilor.

