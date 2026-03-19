După aproape 12 ore de la accidentul naval din largul portului Midia, trupul neînsufleţit al unuia dintre căpitani a fost scos la suprafaţă de scafandri. Apa are, în zonă, mai bine de 15 metri adâncime, marea este agitată, iar vizibilitatea zero - aşa că operaţiunea de căutare-salvare a fost oprită peste noapte. Pe Astana erau cinci oameni atunci când s-a scufundat, iar cea mai tânără victimă avea 25 de ani - motoristul navei trebuia să se căsătorească în septembrie.

Ceva nu a mers cum trebuie într-o misiune ce trebuia să fie una banală. Remorcherul Astana asista un petrolier să descarce ţiţei, într-o conductă situată la peste 8 kilometri de ţărm, când, într-un viraj, elicea s-a opintit, iar motoarele au cedat. Ce s-a întâmplat exact, e greu de spus. Navigatori cu experienţă cred însă că navele erau legate printr-o parâmă şi probabil nimeni nu a reuşit să o desfacă la timp. Cablul s-a tensionat, iar nava mult mai mare a provocat, involuntar, răsturnarea remorcherului.

"A fost probabil un cumul de factori. Nava s-o fi pus înainte, pentru a încerca să se mişte, remorca întinsă, motoarele căzute de la remorcher, s-a produs un unghi de rotire foarte violent, adică şuvoiul de apă a împins partea de scufundare a remorcherului, ca să vorbim pe limba tuturor, în exterior şi remorca l-a tras în interior. Îţi dă un unghi de rotire foarte rapid, în care nu mai ai ce să mai faci", a explicat Adrian Mihălcioiu, preşedinte Sindicatul Liber al Navigatorilor din România.

"Dacă rămâi blackout şi are gang mare şi nu apuci în câteva secunde, te răstoarnă. Ceea ce s-a întâmplat, s-a răsturnat", a precizat Constantin Cărare, coleg cu marinarii dispăruţi.

Marea era agitată, au fost valuri şi de 2 metri. Astana a luat rapid apă şi a ajuns cu susul în jos în doar câteva minute - marinarul găsit la suprafaţă e singurul care a reuşit să iasă pe punte. Portul Midia s-a transformat în centru de comandă, iar în sprijin au fost trimise echipaje de la Forţele Navale, cu echipamente de cercetare subacvatica şi un sonar.

Au intervenit peste 20 de scafandri de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Agenţia Română de Salvarea Vieţii Omeneşti pe Mare, dar şi de la o firmă privată. Miltiarii au venit în sprijin pentru că marea era agitată, iar vizibilitatea era redusă.

Primul marinar a fost recuperat din apă de echipajul remorcherului Bucureşti, imediat după accident. Medicii l-au resuscitat mai bine de o oră, însă a fost în zadar.

"Eu bănuiesc că sunt în remorcher, blocaţi", a mai spus Constantin Cărare.

Lucru confirmat şi de scafandri, după localizarea epavei.

La timona navei era Sorin Tufan, în vârstă de 57 de ani. El este şi cea de-a doua victimă scoasă din epava remorcherului, la aproape 12 ore de la accidentul îngrozitor. La ora 21:11, medicii au declarat decesul căpitanului. Iar operaţiunea de salvare-căutare a fost sistată peste noapte, din cauza vizibilităţii reduse.

În anii 90, Sorin Tufan a strălucit în culorile alb-albastre - a jucat pentru Farul Constanţa, a ajuns la Steaua Bucureşti, însă o accidentare gravă i-a pus capăt carierei.

După ce s-a retras din fotbal, Sorin Tufan a ales o carieră pe mare. Era unul dintre cei doi căpitani ai remorcherului Astana în momentul în care a avut loc tragedia. Pentru că operațiunea la care participau trebuia sa fie monitorizată în permanenţă timp de 36 de ore, bărbatul de 57 de ani a fost chemat de acasă.

"Prietenul meu are 2 băieţi, Sorin Tufan la fel. Un prieten pe care l-am angajat aici, am vorbit că aveau nevoie de motorist, 25 de ani, trebuia să se căsătorească în septembrie", a spus Constantin Cărare.

Nava Amades, sub pavilion insulele Marshall, descărca ţiţei la Monoboy, o geamandură uriaşă, aflată în larg, ce permite descărcarea de combustibil, printr-o conductă, direct în rafinărie. Manevrele au fost sistate la timp, pentru prevenirea unei tragedii şi mai mari. Autorităţile încearcă acum să refacă filmul accidentului naval.

"S-a oprit motorul, urmează a fi descoperite cauzele pentru care s-a întâmplat acest fapt. Nu se cunosc împrejurările", a declarat Adrian Stancu, director adjunct al Căpităniei Zonale Constanţa.

Remorcherul scufundat în Portul Midia a fost construit în 2006, în Ţările de Jos. Zece ani mai târziu a ajuns în posesia Midia Marine Terminal, împreună cu nava soră, Bluebird. Atunci au fost rebotezate Astana, respectiv Bucureşti, şi au arborat pentru prima oară pavilionul românesc.

