Veşti bune pentru locatarii blocului din Rahova. De astăzi, începând cu ora 10:30, aceştia se pot întoarce etapizat în locuinţele lor.

Anunţul a fost făcut de Andrei Nistor, prefectul Capitalei, care a menţionat că decizia a fost luată abia după finalizarea cercetărilor penale şi a verificărilor tehnice realizate de experții în construcții.

Astfel, locatarii din blocurile 30 - scara 1 şi 2, 30A şi 32 - scara 1 - se vor reîntoarce acasă. Accesul în Scara 2 a blocului 32 rămâne, deocamdată, interzis până la finalizarea completă a verificărilor tehnice.

De asemenea, alimentarea cu gaze naturale a clienţilor din zona Calea Rahovei, care îndeplinesc condiţiile tehnice şi de siguranţă, a fost reluată, etapizat, începând de sâmbătă, 25 octombrie, a anunţat Distrigaz Sud Reţele.

Astfel, conform companiei, a fost reluată furnizarea cu gaz pentru locuinţele din:

Strada Câmpeanu Ilie nr. 2, bl. 18B, scara C;

Strada Oltina nr. 1, bl. 27, scările 1, 2 şi 3; nr. 2, bl. 28B, scările 1, 2 şi 3; nr. 3, bl. 28A, scările 1 şi 2; nr. 4, bl. 23, scara 1;

Strada Pecineaga nr. 1, bl. 28A, scările A şi B; nr. 3, bl. 28, scările 1 şi 2; nr. 4, bl. 23A; nr. 5, bl. 29C, scările 1, 2 şi 3; nr. 7, bl. 25, scările 1, 2 şi 3; nr. 9, bl. 26, scările 1, 2 şi 3; nr. 10, bl. 17C, scările 1 şi 2; nr. 24; nr. 26; nr. 28; nr. 32; nr. 34 şi nr. 36;

Strada Popa nr. 1, bl. 15, scările 1 şi 2; nr. 2, nr. 3, bl. 15A; nr. 5, bl. 15B; nr. 7, bl. 17, scările 1 şi 2; nr. 9, bl. 17A, scările 1, 2 şi 3; nr. 11, bl. 17B, scările 1 şi 2; nr. 14; nr. 18; nr. 20; nr. 26;

Strada Popina nr. 27; nr. 30 şi nr. 31;

Strada Rahovei nr. 321, bl. 28, scările 1, 2 ,3 şi 4; nr. 323, bl. 26, scările 1 şi 2;

Strada Vicina nr. 2, bl. 29, scările A şi B; nr. 4, bl. 29A; nr. 6, bl. 29B; nr. 8, bl. 37, scările 1, 2 şi 3; nr. 10, bl. 38, scările 1 şi 2.

