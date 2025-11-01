Au avut loc primele arestări în cazul exploziei din Rahova! Un angajat Distrigaz şi doi salariaţi ai firmei autorizate de ANRE sunt acuzaţi că nu au identificat defecţiunea la sistemul de gaz şi nu au luat măsuri de siguranţă. Între timp, locatarii din blocurile vecine încă nu se pot întoarce în apartamente.

Administratorii blocurilor din apropierea celui în care a avut loc explozia s-au întâlnit cu locatarii în cadru unei şedinţe care a durat mai bine de o oră şi jumătate. Aceştia au căutat soluţii pentru a se putea întoarce cât mai repede în casele lor. Pentru început, au stabilit că este nevoie de electricitate.

O firmă specializată va merge în zonă care va verifica fiecare contoar şi abia apoi se va stabili dacă vor da drumul energiei electrice.

Locatarii spun că abia la finalul săptămânii viitoare va veni o firmă specializată care va schimba geamurile care s-au spart.

Ulterior vor stabili când se vor putea întoarce acasă.

Între timp au avut loc şi primele arestări, în urma acestei tragedii. Este vorba despre un angajat Distrigaz şi doi angajaţi ai firmei private autorizate de ANRE. Aceştia au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile. Judecătoria Sectorului 5 a stabilit ca şi Distrigaz şi firma Amproperty Construct SRL să fie acuzate.

