Victor Negrescu: "Decizia SUA de a retrage o parte dintre trupele din România este un semnal de alarmă"

Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a calificat drept "un semnal de alarmă" decizia SUA de a retrage o parte dintre trupele americane din România. El a atras atenția asupra impactului pe Flancul Estic al NATO, menționând instalațiile și forțele de la baza Mihail Kogălniceanu.

de Redactia Observator

la 29.10.2025 , 10:16
El afirmă că, în acest context, este esențial ca vizita președintelui Nicușor Dan în Statele Unite să fie accelerată și pregătită în detaliu, pentru a transmite un mesaj clar, pe trei direcții cheie: România rămâne un partener strategic de încredere; Regiunea Mării Negre trebuie să rămână o prioritate pentru NATO, UE și SUA; Trebuie activate și valorificate toate instrumentele europene disponibile, inclusiv programul SAFE, pentru întărirea apărării și securității.

România și Aliații au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, transmite miercuri Ministerul Apărării Naționale, care anunță că aproximativ o mie de soldați americani vor rămâne în România.

