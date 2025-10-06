Pentru infractorii români din Marea Britanie, spargerile, furturile sau tâlhăriile pe stradă nu mai sunt la modă. S-au "cizelat" și au trecut la fraude bancare, mult mai greu de depistat, cu pedepse mai blânde și câștiguri mult mai mari. Cu greu sunt prinși de autoritățile străine și, de cele mai multe ori, scapă liberi și cu 2.000 de lire din partea statului, cu un simplu acord de expluzare pe care îl semnează.

Imaginile cu 47 de infractori români, trimişi înapoi în România cu un avion, au ajuns virale în Marea Britanie. E un drum deja bătătorit de indivizii care ajung în Regat cu un scop precis - să încalce legea. După câteva săptămâni de închisoare pleacă liberi și cu bani din partea statului.

"Li s-a dat câte 2.000 de lire, un card cu 2.000 de lire pentru a pleca în România, cu acordul lor. Semnează că nu se mai întorc", spune John Smith, legal advicer.

Banii dați de autoritățile britanice sunt, de fapt, o strategie prin care speră să taie din cheltuielile cu încarcerarea străinilor condamnați.

Pentru autoritățile britanice, deportarea a devenit o procedură de rutină

Doar anul trecut, peste 5.000 de străini cu cazier au fost trimiși acasă, înapoi în țările de origine. În funcție de faptele comise, le este interzis să revină în Regat timp de 2, 3, 5 ani sau chiar mai mult.

Ajunși în România, cei expulzați scapă de orice acuzație. Autoritățile noastre nu îi pot trage la răspundere pentru faptele comise dincolo de graniţă

În ultimii ani, românii ajunși după gratii în Marea Britanie sunt tot mai rar condamnați pentru fapte violente. Au lăsat furturile, tâlhăriile şi crimele şi au început să se remarce prin fraude bancare.

"Din punct de vedere al infractorului e mult mai ușor să comiți o asemenea fraudă, cu riscuri mult mai mici decât să faci fapte cu violență. Pentru o tâlhărie în care ce poți să furi. câțiva cash din buzunar. sau un lănțișor de la gât sau un ceas de la mână, îți iei lejer în Anglia între 5 și 10 ani. Pentru fraudă pe internet, dacă te prinde îți iei poate cu suspendare", spune John Smith, legal advicer.

John Smith, liderul sindicatului polițiștilor din Regatul Unit, spune că românii reprezintă 7% din totalul infractoriilor deportați.

