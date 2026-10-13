Se pregătesc reguli noi în maternităţile din România. Femeile ar putea fi însoţite şi încurajate de partenerii lor la naştere, potrivit unui proiect de lege discutat în Parlament. În prezent, doar unele spitale oferă această posibilitate. Multe alte unităţi medicale nu au însă condiţiile necesare. O astfel de lege ar putea duce şi la reorganizarea sălilor de naştere pe modelul clinicilor private.

Ionela e deja în sala de travaliu. Se pregăteşte să-şi întâmpine al doilea baieţel. Soţul nu o va însoţi, deşi ea şi-ar fi dorit.

"În unele momente, chiar simţi nevoia să fii cu cineva, deci dacă ar fi soţul cu mine, chair m-aş simţi mai confortabil.", spune Ionela, pacientă.

În prezent, naşterea cu însoţitor nu este acceptată în multe dintre maternităţile de stat din România, dar acest lucru ar putea să se schimbe. Un proiect de lege prevede că femeile să poată avea alături pe cine doresc în timpul travaliului şi al naşterii.

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Numai că legea nu se referă doar la însoțitor. Spitalele trebuie să asigure și intimitatea femeilor, inclusiv separarea vizuală și auditivă în spațiile de travaliu. Iar în maternitățile de stat, unde travaliul se desfășoară în saloane comune, fără separare vizuală și auditivă între paciente, respectarea acestei cerințe ar putea presupune schimbări importante de organizare și investiții suplimentare.

În ţara noastră, infrastructura sanitară e depăşită, iar lipsa spaţiului e mereu o problemă. Pentru a face loc însoțitorilor, unele maternități ar putea fi nevoite să reducă numărul pacientelor pe care le pot primi.

"Chiar la noi în clinică, de când ne-am mutat în clădirea nouă şi îndeplinim criteriile pentru a permite accesul unui membru în aceasta etapă, am avut aproape 100 de persoane, taţi sau apropiaţi, care au asistat la naştere. Intimitatea presupune să fii singur în salon. 99% din spitalele din România care au secţia de obstetrică şi unde se desfăşoară naşteri nu îndeplinesc la ora actuală aceste criterii.", spune Marius Craina, Șef de Secţie Maternitatea Bega Timişoara.

În plus, nu doar sistemul trebuie pregătit pentru o astfel de lege, ci şi însoţitorii.

"Am avut situaţii în care aparţinătorii au leşinat sau le-a fost rău de la contactul cu spitalul. Pacienta a ascultat doar de recomandările partenerului, nu a mai ascultat de cadrele medicale.", explică Elena Bernard, medic primar Obstetrică - Ginecologie.

Şi ne mai lovim de ceva: de mentalitate. Pentru că una e să îți dorești să ai pe cineva alături la naștere și alta e să te simți confortabil cu prezența acelei persoane, într-un moment atât de intim, departe de imaginea ideală pe care o stim cu totii din filme.

"Însotitorul poate contribui la starea de confort şi la experienţa pozitivă a naşterii.", spune Adina Burghel, psiholog.

Dacă legea va fi adoptată, orice limitare a dreptului la însoțitor va trebui consemnată în actele medicale și motivată. Proiectul urmează să intre în dezbateri şi apoi să ajungă la vot final în Camera Deputaţilor.