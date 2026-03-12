România rămâne la coada UE în privința utilizării serviciilor publice online, conform Eurostat

Tot mai mulți europeni folosesc serviciile publice online, însă diferențele dintre statele UE rămân mari. Anul trecut, aproape 72% dintre cetățenii cu vârste între 16 și 74 de ani au utilizat site-urile sau aplicațiile autorităților publice, însă România se află la coada clasamentului, cu doar 24,1%, potrivit datelor publicate de Eurostat .

Potrivit datelor Eurostat, cele mai ridicate niveluri de utilizare a serviciilor de e-guvernare au fost înregistrate în Danemarca, unde 98% dintre persoanele cu vârste între 16 și 74 de ani au folosit site-urile sau aplicațiile autorităților publice. Urmează Țările de Jos (96,2%), Finlanda (96,1%) și Suedia (96%). La polul opus se situează România, cu doar 24,1%, Bulgaria (36%) și Italia (57,7%).

La nivelul Uniunii Europene, cea mai frecventă utilizare a serviciilor digitale ale administrației publice a fost pentru obținerea de informații despre servicii, prestații sociale, legislație sau programul instituțiilor (44,2%). Accesarea informațiilor personale s-a situat pe locul al doilea (41,3%), urmată de depunerea declarațiilor fiscale (38,2%).

Cetățenii europeni au folosit, de asemenea, platformele de e-guvernare pentru programări sau rezervări (38,1%), descărcarea și tipărirea formularelor oficiale (36,7%), primirea documentelor sau comunicărilor oficiale (36,6%), solicitarea de documente sau certificate (20,8%), consultarea registrelor publice (20,7%) ori pentru cereri de prestații și drepturi (18,1%). Un procent mai mic, de 5,7%, a folosit aceste servicii pentru a depune cereri, reclamații sau plângeri.

Datele Eurostat arată, totodată, că utilizarea cărții electronice de identitate diferă semnificativ între statele membre. În 2025, 52% dintre europenii cu vârste între 16 și 74 de ani au declarat că și-au folosit actul de identitate electronic pentru a accesa servicii online în scopuri private în ultimele 12 luni. Proporția depășește 90% în Danemarca (99%), Finlanda (96%), Țările de Jos (95%), Suedia (92%) și Estonia (91%), în timp ce în Germania (15%), Slovacia (14%), Bulgaria (12%) și România (10%) nivelul este mult mai redus.

