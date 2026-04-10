E Vinerea Mare, cea mai apăsătoare zi pentru creştinătate. Ziua în care credincioșii își amintesc de răstignirea Mântuitorului şi în care mulţi aleg cumpătarea, postul negru și rugăciunea, ca semne de smerenie. Azi trecem pe sub Sfântul Epitaf, gest simbolic al credinței și al speranței în Înviere.

La amiază, Catedrala Mitropolitană din Iaşi era neîncăpătoare. Credincioşii nu au renunţat nici în ruptul capului la aşteptare - o patimă mult prea mică într-un moment atât de mare pentru spiritualitate.

"Este o zi cu foarte mare încărcătură. Simt lumină, simt speranţă, simt bucurie". "Pentru mine sunt momente unice. Am o stare de bine după ce plec de aici şi mă simt mult mai bine". "Aş fi vrut ca toată familia mea să fie acasă lângă mine. I-am sunat video, să trăiască măcar ceea ce nu pot trăi unde se află ei în străinătate", spun oamenii.

Ca în fiecare an, la Mitropolia din Iaşi s-a stat la rând pentru închinare. A durat câteva minute. Nu au fost minute de aşteptare ci minute de rugăciune, după cum spun oamenii. Asta pentru că astăzi este momentul în care ne oprim. Ne oprim din treburile din gospodărie şi ne pregătim doar sufleteşte pentru Înviere.

Ce este strict interzis să facem în această zi

Şi la Constanţa, Catedrala Arhiepiscopală a fost plină de credincioşi. Un alt ritual important din Vinerea Mare este Denia de Seară, când se cântă Prohodul. E una dintre cele mai emoţionante slujbe, pentru că ea comemorează punerea în mormânt a lui Iisus Hristos.

"Esenţa acestor zile este pur spirituală. Important e în aceste zile să ne căutăm de sufletul nostru, să intrăm în legătură cu bunul Dumnezeu. Să înţelegem cât de mare este darul pe care l-a oferit umanităţii, prin iubirea pe care a revărsat-o asupra noatră", a declarat Lucian Apopei - preot.

La Cluj-Napoca, emoția a trecut dincolo de zidurile bisericii. În centrul orașului, actori amatori și voluntari veniţi de prin toate colţurile ţării au reconstituit, într-o piesă de teatru "Drumul Crucii".

În Vinerea Mare, unii credincioși mai respectă și alte obiceiuri: în unele zone, înconjoară casa cu lumânarea aprinsă și fac semnul crucii cu fum pe pereți. I se mai zice şi Vinerea Seacă pentru că orice se lucrează sau se plantează azi nu va da roade. Nu se spală rufe, nu se calcă, nu se face curăţenie generală.

