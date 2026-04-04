La prima sa Vinere Mare în calitate de suveran pontif, Papa Leon al XIV-lea a condus vineri seara tradiționala Cale a Crucii la Colosseum, în Roma. În fața unei mulțimi impresionante și în liniște deplină, pontiful nu s-a limitat la a oficia ceremonia, ci a purtat personal crucea la fiecare dintre cele paisprezece opriri, sub arcadele luminate ale amfiteatrului antic, potrivit Le Figaro.

Papa Leon a purtat personal crucea la Colosseum, în prima sa Vinere Mare. "Fiecare să răspundă în faţa Lui" - Profimedia

Acest gest, prezentat de Vatican ca un „semn puternic” al noului pontificat, nu mai fusese îndeplinit în întregime de un papă de la reluarea acestei ceremonii în secolul al XX-lea. La fiecare etapă, lecturi din Evanghelie, meditaţii scrise de franciscanul Francesco Patton şi rugăciuni au alternat cu momente de tăcere şi cânturi, într-o atmosferă de reculegere.

Imaginile papei înaintând încet, cu crucea pe umăr, spre inima Colosseumului, cu lumini şi torţe, devin astfel unul dintre simbolurile marcante ale Săptămânii Sfinte.

Papa Leon a oficiat o slujbă la lumina lumânărilor, alături de mii de catolici, în interiorul celebrului Colosseum din Roma, în cadrul căreia s-au rostit rugăciuni pentru orfanii de război şi copiii imigranţilor deportaţi, precum şi un avertisment adresat liderilor mondiali că deciziile lor vor fi judecate într-o zi de Dumnezeu, relatează Reuters.

Papa, care s-a impus ca un critic deschis al războiului din Iran, a ascultat o serie de meditaţii spirituale evocatoare citite cu voce tare în interiorul vechiului amfiteatru, pentru a marca Vinerea Mare, ziua în care creştinii comemorează moartea lui Iisus prin crucificare.

„Fiecare persoană aflată la putere va trebui să răspundă în faţa lui Dumnezeu pentru modul în care îşi exercită puterea - puterea de a începe sau de a pune capăt unui război; puterea de a instiga la violenţă sau la pace”, s-a spus în prima meditaţie.

Leon, primul papă american şi, la vârsta de 70 de ani, un pontif relativ tânăr, a purtat o cruce înaltă de lemn în timpul procesiunii tradiţionale cunoscute sub numele de Via Crucis (Drumul Crucii), care marchează 14 dintre momentele finale din viaţa lui Iisus, de la condamnarea sa la moarte până la înmormântarea sa.

Rugăciuni pentru refugiaţi şi victimele războaielor

Papa s-a oprit în diferite puncte din interiorul Colosseumului pentru a asculta pasaje din Biblie, scrieri ale Sfântului Francisc de Assisi şi meditaţii spirituale, care s-au concentrat în mare măsură pe probleme de justiţie socială.

Textele spirituale, scrise de un preot italian ales pentru această sarcină de către papă, nu au menţionat niciun lider mondial specific.

Mii de catolici prezenţi în interiorul Colosseumului şi pe străzile pavate din jur s-au rugat în diferite momente pentru refugiaţi, victimele traficului de persoane, deţinuţii politici şi „cei care au murit sub dărâmături” în timpul conflictelor mondiale.

De asemenea, au evocat copiii care au fost închişi în timpul protestelor sau „deportaţi prin politici lipsite de compasiune”, fără a face referire la ţări specifice. Leon a criticat anterior politicile dure în materie de imigrare ale preşedintelui american Donald Trump, punând sub semnul întrebării dacă acestea sunt în concordanţă cu învăţăturile pro-viaţă ale Bisericii.

Vinerea Mare este a doua dintre cele patru sărbători catolice care preced Duminica Paştelui, când Leon va transmite o binecuvântare specială şi un mesaj de la balconul Bazilicii Sfântul Petru. Fiind unul dintre cele mai urmărite evenimente din calendarul Vaticanului, discursul de Paşte este de obicei momentul în care papa lansează un apel internaţional important.

