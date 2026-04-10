E Vinerea Mare azi, ziua cea mai neagră din istoria creştinismului. Biserica ne aduce aminte de patimile Mântuitorului. Aseară, la Denia celor 12 Evanghelii, sute de credincioşi s-au rugat pentru pace şi linişte. În Joia Mare - cunoscută şi ca Joia Neagră - tradiţiile vechi de sute de ani s-au respectat cu sfinţenie. Şi nu de frică sau de nevoie, ci din iubire şi dorinţă. Ieri, exact într-o zi atât de încărcată de semnificaţii şi tradiţii, la Ierusalim au fost ridicate restricţiile impuse din cauza războiului.

Liniştea serii a fost spartă doar de glasul rugăciunii.

La Catedrala Patriarhală, credincioşii au ascultat, în tăcere, Denia celor 12 Evanghelii. Cele patru momente mari care refac, pas cu pas, drumul suferinţei lui Iisus Hristos.

Denia celor 12 Evanghelii şi patimile lui Hristos

Articolul continuă după reclamă

Denia Pătimirilor nu este doar citită, ci trăită. Fiecare cuvânt aduce mai aproape trădarea, judecată şi răstignirea, ultimele îndemnuri ale Mântuitorului către lume.

La Mănăstirea Putna, tradiţia continuă cu Scoaterea Sfintei Cruci şi înconjurarea ei de către preoţi şi credincioşi.

La Biserica Sfântul Dumitru din Bacău, Slujba a fost săvârşită de un sobor de preoţi, în timp ce credincioşii au ascultat în tăcere cântările bisericeşti.

"Cele 12 Evanghelii, mesaj transmis sau ultimele îndemnuri ale mântuitorului către ucenicii săi. De asemenea şi prinderea, judecarea mântuitorului Iisus Hristos de către Caiafa, Ana şi sigur, răstignirea", a explicat Ionuţ Epure, preot.

Tradiții de Paște care duc mai departe simbolul jertfei și al vieții

În aceste zile, până şi cele mai simple gesturi capătă înţelesuri adânci. Aşa este şi tradiţia ouălor încondeiate sau înroşite, simbol al vieţii şi al jertfei. Se spune că ouăle s-au înroşit pentru prima dată sub crucea lui Iisus Hristos.

La Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, seara a devenit o lecţie de smerenie. Într-un gest care traversează veacurile, mitropolitul Clujului a spălat şi a sărutat picioarele a 12 preoţi, aşa cum a făcut Iisus Hristos cu apostolii Săi, la Cina cea de Taină.

"Cât de mare a fost smerenia Domnului Iisus Hristos care a părăsit Cerul, s-a întrupat pe Pământ, ne-a propovăduit nouă Evanghelia Împărăției Cerurilor și s-a smerit mult, până la moarte", a declarat Andrei Andreicuţ, mitropolitul Clujului.

Ritualuri impresionante în toată țara şi tradiții vechi de sute de ani

Aceeaşi lecţie capătă un contur mult mai puternic la Catedrala Sfântul Andrei din Galaţi. Aici, ritualul este dedicat celor mai nevinovaţi, copiii.

În liniştea satelor din Banat, ajunul de Vinerea Mare arată altfel. La Goruia, clopotele tac, iar locul lor este luat de un sunet vechi de sute de ani... toaca.

Iar din liniştea satelor şi a bisericilor de la noi, privirea se îndreaptă mai departe, acolo unde toate aceste tradiţii îşi au rădăcina. Pentru prima dată de la începutul războiului, Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim şi-a deschis porţile pentru vizitatori.

Vinerea Mare, ziua jertfei și a speranței pentru creștini

"Vin şi plâng! Invit pe toată lumea să vină în Ierusalim să vadă Lumina Sfântă, să vadă Ierusalimul!", a transmis un credincios.

Astăzi este Vinerea Mare, cea mai neagră zi a creştinătăţii. Este ziua în care ne amintim de răstignirea şi moartea lui Iisus Hristos, cea mai dureroasă, dar şi cea mai plină de jertfă. Mulţi credincioşi ţin post negru, iar seara ies în jurul bisericilor, în procesiune, la Denia Prohodului. Trec pe sub Sfântul Epitaf, simbol al mormântului lui Hristos, într-un gest de smerenie, de durere, dar şi de speranţă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că preţurile de la pompă vor mai reveni la nivelul dinainte de război? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰