Starea traficului, 18 februarie 2026. Autostrăzi şi drumuri blocate, din cauza căderilor de zăpadă

Reprezentanţii Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române au oferit noi detalii despre starea traficului din România, miercuri, 18 februarie 2026.

Conform acestora, avem numeroase porţiuni de drumuri în care circulaţia a fost oprită sau se face cu dificultate, din cauza căderilor masive de zăpadă din ultimele ore.

De exemplu, conform celor de la INFOTRAFIC, "traficul rutier este oprit pe întreg tronsonul autostrăzii A7 Ploiești – Adjud- Adjud, ca urmare a vremii nefavorabile. În zonă se acționează pentru deblocarea drumului. În acest context, a fost stabilită măsura restricționării traficului pentru toate autovehiculele pe întreg tronsonul autostrăzii A7".

De asemenea, a fost emis un mesaj Ro-Alert care arată că traficul rutier a fost oprit pe Autostrada Bucureşti-Piteşti, pe sensul de mers Piteşti-Bucureşti, din cauza căderilor de zăpadă.

Tot din cauza căderilor de zăpadă, traficul a fost restricţionat pe DN2, Urziceni-Sineşti, pentru a permite intervenţia în zonă, astfel încât drumul să se menţină practicabil.

Se aşteaptă şi reluarea circulaţiei pe DN CB, în apropierea localităţii Bragadiru, unde traficul rutier a fost oprit din cauza acumulării de zăpadă pe carosabil.

