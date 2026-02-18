Cel mai sever episod de viscol din această iarnă a "paralizat" întreaga ţară. Din această dimineaţă, Capitala a intrat sub cod roşu de ninsori abundente până după ora 8, iar stratul de zăpadă poate ajunge până la jumătate de metru.

Peste 100 de intervenţii ale pompierilor pentru a îndepărta copaci doborâţi de viscol în Bucureşti şi Ilfov - Hepta

Zăpada a făcut prăpăd şi în alte zone din ţară. Străzile s-au transformat în capcane pentru şoferi şi pietoni, iar copacii au cedat sub greutatea omătului. Din fericire, nu au fost victime, însă zeci de mii de oameni din 28 de judeţe sunt sfătuiţi să nu iasă din case până nu se domoleşte vremea.

Pompierii au avut, până miercuri dimineaţa, peste o sută de intervenţii în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, pentru a îndepărta copaci doborâţi de viscol şi elemente de construcţii care s-au desprins. În urma acestor incidente, au fost avariate 40 de autoturisme, conform news.ro.

Din cauza ninsorii şi a viscolului, traficul aerian este perturbat pe aeroporturile ”Henri Coandă” şi ”Aurel Vlaicu”, fiind anulate patru curse aeriene, iar alte patru aeronave au fost deviate spre aeroporturi din Varna, Sofia, Cluj-Napoca şi Craiova.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit ISU Bucureşti-Ilfov, până miercuri, la ora 06:00, în Bucureşti au fost înregistrate 91 de intervenţii, dintre care 84 pentru îndepărtarea unor copaci şi şapte pentru elemente de construcţie desprinse. În urma acestor incidente, au fost avariate 32 de autoturisme.

În Ilfov, au fost 10 intervenţii, din care 9 pentru îndepărtarea unor copaci şi una pentru un element de construcţie desprins. Au fost avariate 8 autoturisme.

”Nu au fost înregistrate situaţii deosebite şi nu sunt persoane rănite. Monitorizarea tuturor cazurilor a fost realizată de personalul aflat în grupa operativă a ISUBIF şi prin intermediul dispeceratului integrat”, a transmis ISU Bucureşti-Ilfov.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă este mai greu să găsiţi un partener în era digitală? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰