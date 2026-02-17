Experţii sud-americani susţin că toxina care l-a omorât pe Navalnîi a fost, cel mai probabil, sintetică

Specialişti ecuadorieni şi columbieni în amfibieni au concluzionat luni că toxina susceptibilă de a fi responsabilă pentru moartea în 2024 a opozantului rus Aleksei Navalnîi a fost produsă în laborator, nu colectată de pe broaştele care o produc în mod natural, relatează AFP, citată de Agerpres.

Regatul Unit, Suedia, Franţa, Germania şi Olanda au publicat sâmbătă rezultatele unei anchete privind moartea lui Navalnîi, concluzionând că acesta a fost "otrăvit" cu o "toxină letală", epibatidină, prezentă în pielea broaştelor săgeată din Ecuador, care "foarte probabil i-a cauzat moartea".

Toxina ar fi fost produsă în laborator

"Nu este dificil să le găseşti (broaştele săgeată) în orice piaţă", spune Andrea Teran de la Centrul de Cercetare Jambatu din Ecuador. În ultimii zece ani, peste 800 de exemplare de Epipedobates anthonyi au fost exportate legal din Ecuador, conform datelor oficiale. Dar, potrivit lui Teran, "este mai uşor să cumperi toxina sau să o obţii de la laboratoarele care o produc".

Ivan Lozano, directorul centrului de conservare Tesoros de Colombia, care deţine permise pentru comercializarea acestei specii şi a altora în scopuri ştiinţifice şi farmaceutice, a explicat pentru AFP că ar fi nevoie de un "număr imens de broaşte" - fiecare măsurând aproximativ doi până la trei centimetri - pentru a produce o doză letală pentru un om.

Potrivit acestuia, doar o "versiune sintetică" produsă în laborator poate atinge acest obiectiv. Devin Edmonds de la Universitatea din Illinois a subliniat, de asemenea, dificultatea recuperării toxinei, deoarece aceasta este legată de dieta cu insecte a broaştelor din sălbăticie.

"Alcaloizii prezenţi în pielea broaştelor crescute în captivitate diferă foarte mult de cei ai broaştelor sălbatice", a declarat el pentru AFP. "În captivitate, acestea sunt hrănite cu drosofile, deci nu sunt toxice", a explicat el.

"Numai guvernul rus avea mijloacele, mobilul şi ocazia de a utiliza această toxină letală împotriva lui Aleksei Navalnîi în timpul încarcerării sale în Rusia", au declarat cele cinci ţări europene în raportul lor, considerând Moscova "responsabilă pentru moartea sa".

Imediat după acest anunţ, văduva lui, Iulia Navalnaia, a afirmat că "asasinarea" sa este acum "dovedită ştiinţific". "Nu acceptăm astfel de acuzaţii, nu suntem de acord cu ele, le considerăm părtinitoare şi nefondate", a declarat presei purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dimitri Peskov.

Activist anticorupţie carismatic şi adversar feroce al preşedintelui rus Vladimir Putin şi al ofensivei la scară largă împotriva Ucrainei lansate în 2022, Aleksei Navalnîi a murit în închisoare pe 16 februarie 2024, la vârsta de 47 de ani, în timp ce executa o pedeapsă de 19 ani pentru acuzaţii pe care le-a denunţat ca fiind motivate politic.

