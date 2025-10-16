Antena Meniu Search
Vitezoman prins cu 154 km/h într-o zonă de 60 km/h, în Vâlcea. A rămas pieton 4 luni şi s-a ales cu amendă

Un șofer din Râmnicu Vâlcea a fost surprins de radar circulând cu 154 km/h într-o localitate din județul Vâlcea, unde limita maximă de viteză este de doar 60 km/h. Polițiștii l-au sancționat cu o amendă de 4.050 de lei și i-au reținut permisul de conducere pentru 120 de zile.

de Redactia Observator

la 16.10.2025 , 21:38
Joi, în jurul orei 17:30, polițiștii rutieri din Băile Govora au depistat un bărbat de 35 de ani, din Râmnicu Vâlcea, care conducea un autoturism cu viteza de 154 km/h pe DN 67, pe raza localității Bunești, unde limita maximă este de 60 km/h.

Conducătorul auto a fost sancționat cu amendă de 4.050 lei, iar permisul de conducere i-a fost reținut pentru 120 de zile.

Autoritățile reamintesc că viteza excesivă reprezintă una dintre principalele cauze ale accidentelor grave și recomandă respectarea regulilor de circulație pentru creșterea siguranței pe drumuri.

sofer viteza ramnicu valcea amenda permis suspendat politia rutiera
