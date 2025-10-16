Vitezoman prins cu 154 km/h într-o zonă de 60 km/h, în Vâlcea. A rămas pieton 4 luni şi s-a ales cu amendă

Un șofer din Râmnicu Vâlcea a fost surprins de radar circulând cu 154 km/h într-o localitate din județul Vâlcea, unde limita maximă de viteză este de doar 60 km/h. Polițiștii l-au sancționat cu o amendă de 4.050 de lei și i-au reținut permisul de conducere pentru 120 de zile.

Joi, în jurul orei 17:30, polițiștii rutieri din Băile Govora au depistat un bărbat de 35 de ani, din Râmnicu Vâlcea, care conducea un autoturism cu viteza de 154 km/h pe DN 67, pe raza localității Bunești, unde limita maximă este de 60 km/h.

Conducătorul auto a fost sancționat cu amendă de 4.050 lei, iar permisul de conducere i-a fost reținut pentru 120 de zile.

Autoritățile reamintesc că viteza excesivă reprezintă una dintre principalele cauze ale accidentelor grave și recomandă respectarea regulilor de circulație pentru creșterea siguranței pe drumuri.

