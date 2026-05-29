O dronă s-a prăbuşit, vineri, în jurul orei 02:00 dimineaţă, pe un bloc de locuinţe din municipiul Galaţi, impactul fiind urmat de o explozie şi de izbucnirea unui incendiu într-un apartament situat la etajul 10 al imobilului. Autorităţile au emis mesaj RO-ALERT pentru populaţie. La faţa locului au fost mobilizate numeroase echipaje ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, SMURD, Serviciului Judeţean de Ambulanţă şi Poliţiei. Două persoane au primit îngrijiri medicale la faţa locului. Potrivit ISU Galaţi, până la acest moment, nu au fost identificate alte drone. Aproximativ 70 de persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat din bloc.

Von der Leyen: Războiul de agresiune al Rusiei a depășit încă o linie. Suntem pe deplin solidari cu România

Preşedinta Comisie Europene, Ursula von der Leyen, a publicat, vineri, un mesaj în care condamnă "depăşirea unei noi linii" în "războiul de agresiune al Rusiei" şi afirmă solidaritatea cu România.

"Războiul de agresiune al Rusiei a depășit încă o linie. O incursiune a unei drone rusești a lovit o zonă dens populată din România, rănind civili. Pe teritoriul UE. Suntem pe deplin solidari cu România și poporul său", scrie Ursula von der Leyen.

Oficialul european anunţă şi creşterea presiunii asupra Rusiei.

"Pe măsură ce continuăm să ne consolidăm securitatea și descurajarea, în special la frontiera noastră de est, vom continua să creștem presiunea asupra Rusiei. Pregătim un al 21-lea pachet de sancțiuni", anunţă Ursula von der Leyen.

