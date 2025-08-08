"Vrăjitoare", percheziţionate de poliţişti. Promiteau farmece de amor în schimbul unor sume uriaşe de bani

Percheziţii făcute de poliţişti în casele a două femei care pretindeau a fi „vrăjitoare”. Sub pretextul că au puteri supranaturale şi că realizează di verse ritualuri oculte, „vrăjitoarea Claudia” şi "vrăjitoarea Maria” au pretins sume uriaşe de le o persoană. Prejudiciul fiind de peste 30.000 de euro.

Potrivit surselor Observator, Claudia Florina Mărgeanu şi Mădălina Bornea i-au promis victimei că vor face un „ritual de împreunare cu persoana iubită”, iar, ulterior, i-au spus că trebuie să rezolve mai multe probleme grave de sănătate care sunt cauzate de mai multe farmece și blesteme din trecut.

Totodată, de fiecare dată când persoana vătămată voia să se oprească, cele doua autoare o amenințau că totul se va întoarce împotriva ei, inclusiv farmecele pe care le-au făcut ele pentru a o ajuta, constrângând-o astfel moral să continue „lucrarea” și să le remită în continuare sume de bani.

Ce spun poliţiştii

Ieri, 7 august 2025, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 21 Poliție, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și în județul Giurgiu, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de înşelăciune, prejudiciul fiind de 30.950 de euro.

În fapt, în perioada 6 iunie – 17 iunie 2025, o femeie, cu sprijinul altei femei, ambele utilizând calități mincinoase, respectiv prezentându-se pe rețele de socializare că dețin puteri supranaturale și că realizează diverse ritualuri oculte, ar fi indus în eroare o persoană, sub pretextul că, prin metode specifice actelor de vrăjitorie, îi va rezolva diferite probleme personale, context în care ar fi determinat-o și ar fi constrâns-o pe aceasta să îi remită 30.950 de euro.

Din cercetări, s-a mai stabilit că, în momentul în care persoana vătămată dorea să încheie aceste acțiuni, cele două bănuite ar fi amenințat-o și ar fi constrâns-o moral, să le remită în continuare sume de bani.

În vederea administrării materialului probator, la data de 7 august 2025, au fost puse în executare două mandate de percheziţie domiciliară, fiind identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză, printre care dispozitive electronice pe care acestea le-ar fi utilizat, documente și obiecte folosite la efectuarea de ritualuri oculte și acte de vrăjitorie.

De asemenea, au fost identificați și ridicați 101.500 de lei și 12.350 de euro. Cele două femei au fost depistate și conduse la audieri.

În baza probatoriului administrat în cauză, față de acestea a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând să fie prezentate în fața instanței, cu propuneri legale. Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secţiei 21 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune.

Facem precizarea că efectuarea percheziţiei domiciliare este o etapă în cadrul procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

