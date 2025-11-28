Antena Meniu Search
Video Zborurile de noapte, sistate pe Aeroportul Băneasa din 2025. Activitatea va fi limitată drastic

Activitatea de pe Aeroportul Băneasa va fi drastic limitată, de anul viitor. Cursele de noapte vor fi sistate, iar avioanele vor putea zbura doar ziua.

de Ana Grigore

la 28.11.2025 , 14:21

Astfel, aeroportul Băneasa ar putea deveni un aeroport exact ca cele din marile capitale europene, City Airport mai exact, cu activitate doar pe timp de zi. În prezent, aici operează două companii low-cost, iar la orele de vârf, la aeroportul Băneasa, sunt în jur de 600 de pasageri. 

Activitatea nu poate fi însă oprită complet, pentru că în testamentul fondatorului aeroportului, prințul George Valentin Bibescu, se menționează faptul că dacă de aici nu va mai zbura niciun avion, atunci aeroportul va trebui să fie retrocedat moștenitorilor acestuia.

