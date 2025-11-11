Incident aviatic pe Aeroportul Băneasa. Comandantul unei aeronave a declanşat procedura de urgenţă

Un incident aviatic a avut loc, în noaptea de luni spre marţi, pe Aeroportul Băneasa, după aterizarea unui avion al companiei Wizz Air, venit de la Barcelona.

Reprezentanţii companiei de handling RAS de pe aeroport au observat că a apărut o flacără sub cabina aeronavei, în momentul în care au cuplat grupul de alimentare electrică la aparatul de zbor.

Pentru a evita orice incident, personalul tehnic a retras alimentarea, iar comandantul aeronavei a decis să a declanşeze o ieşire de urgenţă cu tobogan, care însă nu a fost folosită de niciun pasager.

Toţi pasagerii au coborât în siguranţă, iar avionul a fost deconectat de la baterii şi va fi supus unei verificări tehnice, relatează news.ro.

Compania Naţională de Aeroporturi Bucureşti a informat, marţi, că în cursul nopţii de luni spre marţi, reprezentanţii companiei de handling RAS de pe Aeroportul Băneasa au observat că a apărut o flacără sub cabina unei aeronave Wizz Air la momentul când au cuplat grupul de alimentare electrică la avionul respectiv.

Personalul tehnic, aflat la faţa locului, a intervenit prompt şi a retras grupul de alimentare pentru a evita orice incident nedorit.

Lângă aeronava aflată în poziţia de parcare se afla şi un echipaj de pompieri al aeroportului, care însă nu a fost nevoit să intervină, a precizat sursa citată.

Avionul aterizase de la Barcelona la ora 01.18, iar la momentul incidentului coborâseră majoritatea celor 225 de pasageri aflaţi la bord. Pentru siguranţă, comandantul aeronavei a decis să declanşeze o ieşire de urgenţă cu tobogan, care însă nu a fost utilizată de niciun pasager, potrivit aceleiaşi surse.

Toţi pasagerii au fost în afara oricărui pericol şi nu au fost produse pagube materiale.

Aeronava a fost deconectată de la baterii şi urmează o verificare tehnică detaliată, iar incidentul este investigat de către autorităţile competente, menţionează sursa citată.

