Incident aviatic pe Aeroportul Băneasa. Comandantul unei aeronave a declanşat procedura de urgenţă

Un incident aviatic a avut loc, în noaptea de luni spre marţi, pe Aeroportul Băneasa, după aterizarea unui avion al companiei Wizz Air, venit de la Barcelona.

de Redactia Observator

la 11.11.2025 , 09:49
Incident aviatic pe Aeroportul Băneasa. Comandantul unei aeronave a declanşat procedura de urgenţă

Reprezentanţii companiei de handling RAS de pe aeroport au observat că a apărut o flacără sub cabina aeronavei, în momentul în care au cuplat grupul de alimentare electrică la aparatul de zbor.

Pentru a evita orice incident, personalul tehnic a retras alimentarea, iar comandantul aeronavei a decis să a declanşeze o ieşire de urgenţă cu tobogan, care însă nu a fost folosită de niciun pasager.

Toţi pasagerii au coborât în siguranţă, iar avionul a fost deconectat de la baterii şi va fi supus unei verificări tehnice, relatează news.ro.

Compania Naţională de Aeroporturi Bucureşti a informat, marţi, că în cursul nopţii de luni spre marţi, reprezentanţii companiei de handling RAS de pe Aeroportul Băneasa au observat că a apărut o flacără sub cabina unei aeronave Wizz Air la momentul când au cuplat grupul de alimentare electrică la avionul respectiv.

Personalul tehnic, aflat la faţa locului, a intervenit prompt şi a retras grupul de alimentare pentru a evita orice incident nedorit.

Lângă aeronava aflată în poziţia de parcare se afla şi un echipaj de pompieri al aeroportului, care însă nu a fost nevoit să intervină, a precizat sursa citată.

Avionul aterizase de la Barcelona la ora 01.18, iar la momentul incidentului coborâseră majoritatea celor 225 de pasageri aflaţi la bord. Pentru siguranţă, comandantul aeronavei a decis să declanşeze o ieşire de urgenţă cu tobogan, care însă nu a fost utilizată de niciun pasager, potrivit aceleiaşi surse.

Toţi pasagerii au fost în afara oricărui pericol şi nu au fost produse pagube materiale. 

Aeronava a fost deconectată de la baterii şi urmează o verificare tehnică detaliată, iar incidentul este investigat de către autorităţile competente, menţionează sursa citată.

Redactia Observator
Redactia Observator

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

wizzair avion aeroport baneasa foc aterizare
