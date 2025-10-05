Două zile de cod portocaliu în Bucureşti au însemnat pagube de sute de mii de euro pentru aproape 200 de șoferi care și-au văzut autoturismele făcute praf. În Sectorul 2, primăria promite să suporte reparațiile, dacă proprietarii depun cererea în 72 de ore și mașinile sunt evaluate de un service autorizat. Locuitorii din restul sectoarelor, care nu au poliță CASCO, trebuie să aștepte luni de zile despăgubiri, în urma unor procese, sau să plătească din buzunarul propriu.

163 de autoturisme au fost distruse în București, în urma furtunilor din weekend, cele mai multe în ziua de sâmbătă. Printre șoferii care au scăpat ca prin minune se numără un bărbat care mergea liniștit pe stradă când un copac s-a prăbușit chiar în fața mașinii sale.

"Mergeam pe stradă și a căzut copacul în fața mea. E dezastruos! Mergi pe stradă și cad pomii pe tine", povestește el.

Pe Șoseaua Luică, un alt copac s-a prăbușit peste un autoturism aflat în mers. În mașină se aflau două persoane care au scăpat nevătămate, însă pagubele materiale sunt serioase.

Articolul continuă după reclamă

Cine plătește reparațiile

Primăria Sectorului 2 a anunțat că va suporta cheltuielile de reparații din bugetul local, în maximum două luni, cu condiția ca victimele să depună solicitarea în termen de 72 de ore.

Primarul Rareș Hopincă explică procedura: "Acest incident trebuie raportat către poliția locală, poliția națională sau ISU. Dacă au căzut pomi, dacă au căzut crengi, au deteriorat mașina, poate chiar și acoperișul casei. Se face o evaluare de către un service autorizat, se face o reparație de către un service autorizat și Primăria Sectorului 2 oferă o despăgubire".

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Dacă mașina era parcată neregulamentar sau șoferul are o parte din vină, costurile de reparație vor fi suportate din buzunarul propriu. O altă variantă este acționarea în instanță, însă procesele de acest fel pot dura între doi și cinci ani.

"Notific asiguratorul, depun documentul pe care l-am primit de la poliția locală, de la pompieri sau de la poliția națională, merg și îmi repar mașina la un service cu decontare directă", adaugă Marius Constantinescu.

CASCO, singura variantă sigură

Doar unul din zece șoferi din România are o poliță CASCO. Costurile anuale depind de tipul și vechimea mașinii, precum și de puterea motorului.

În timp ce unii plătesc în jur de 1.600 de lei pe an, alții ajung să scoată din buzunar chiar și de zece ori mai mult.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați suferit avarii la locuință sau maşină din cauza vremii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰