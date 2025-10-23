Zeci de mii de credincioşi s-au închinat deja la moaştele Sfântului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucurestilor. Raclele a şase sfinţi au fost purtate astăzi pe străzile Capitalei şi au fost binecuvântate de Patriarhul Daniel. Programul este unul special în acest an, astfel că pelerinii vor putea să se roage pe Dealul Patriarhiei până în seara de 29 octombrie.

Moaştele Sfântului Cuvios Dimitrie cel nou, ocrotitorul Bucureştilor, ale sfântului mare mucenic Dimitrie, ale Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, ale Sfântului Ierarh Nectarie şi ale Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamţ au fost purtate pe străzile Capitalei în procesiunea Calea Sfinţilor. Mii de credincioşi din toata ţara s-au aşezat la coadă dinainte de răsărit pentru a se închina la raclă.

25.000 de credincioși au trecut pe la raclă în primele zile

Această femeie spune că rugăciunile de aici au vindecat-o. "Am fost bolnavă, mi-am revenit, sunt bine", spune femeia. "Cel puțin o dată pe an ar trebui să venim toți, e aici în București, dacă nu ne facem timp pentru aici, ne facem timp de mii de kilometri. Credința te ajută de fiecare dată, dacă crezi, te ajută", spune o altă femeie. Mulţi dintre pelerini recunosc ca au acum icoanele, in buzunar pe telefon, în format digital. Liliana în schimb a venit să sfinţească mai multe icoane lucrate manual. "Sunt niște icoane foarte frumoase executate de măicuțele de la Mănăstirea Cristiana din București. Dacă te rogi cu credință, să simți că te pătrunde, să îți dea o lacrimă, sigur te ajută Sfântul", a declarat Liliana.

Articolul continuă după reclamă

"Sfântul Dimitrie cel Nou a avut o viață smerită, discretă, dar în același timp încărcată de rugăciune. Fiecare dintre noi putem învăța din exemplul Sfântului Dimitrie cel Nou", a declarat Adrian Agachi, purtător de cuvânt al Patriarhiei Române. 25.000 de credincioși au trecut pe la raclă în primele zile, când moaștele au fost scoase doar în pridvorul catedralei. Patriarhia se așteaptă ca acum numărul pelerinilor să crească exponențial până la zilele de sărbătoare de duminică și luni.

Sfintele moaște vor rămâne la baldachinul sfinților, aici, până în seara de 29 octombrie, până la închinarea ultimului pelerin. Și pentru că pe 26 octombrie are loc sfințirea picturii Catedralei Naționale, abia pe 27 octombrie aici, la Patriarhie, va fi oficiată liturghie de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel împreună cu Sanctitatea Sa Bartolomeu I al Constantinopolului.

Mădălina Iacob Like De la prima transmisiune live, la înâlnirea cu Papa Francisc, funeraliile Reginei Elisabeta a doua, încoronarea regelui Charles şi până la ceremonia luminii sfinte din Ierusalim, meseria de jurnalist mă surprinde şi mă învaţă întotdeauna câte ceva. ➜

Întrebarea zilei Mâncaţi zilnic 5 porţii de fructe și legume? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰